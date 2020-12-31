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Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk

SİVAS'ta hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin işlek caddelerinde yoğunluk yaşandı.
Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bugün saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak 2021 sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Özellikle kentin en işlek yerlerinden biri olan İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde insan kalabalığının normalden fazla olduğu görüldü. Caddelerde araç yığılmaları yaşandı. Öğleden sonra giderek artan kalabalık dikkat çekti. Kısıtlama öncesinde ihtiyaçlarını almak için çarşıya çıkan vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri görüldü. Yoğunluk dron ile de havadan da görüntülendi. 

Alışverişe çıktıklarını söyleyen Ayşe Kaya, "Zaten uzun süre evde kalacağımız için alışverişe çıktık. Çok kalabalık. Herkes evde kalacağı için alışverişi yapıyor. Pandemiden dolayı zaten dışarı çıkamıyoruz. Evdeyiz. Hep beraber olacağız. Çocuklarımızla vakit geçireceğiz" dedi. 

Ahmet Emre Kıras ise, "Bu kısıtlamadan dolayı belli bir zorunluğumuz var. Kısıtlama sürecinde alışverişimizi toptan yapıyoruz. Sokaklar kısıtlama için değil de daha çok bayram havasıymış gibi. Babamız annemiz evde. Bunun mutluluğunu da yaşamaktayız. Eksiklerimizi, çekirdeklerimizi, cipsimizi aldık. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Özlem Katman ise, "Geçen sene arkadaşlarımla yılbaşına girmiştim. Bu yıl ailemle birlikte gireceğim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evimizde olacağız. Biraz farklı ve buruk geçecek ama sağlık olsun diyelim" ifadelerini kullandı.

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