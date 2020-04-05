  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
» »

Sivas'ta koronavirüs tedavisi gören 19 hasta alkışlarla taburcu edildi

Sivas'ta koronavirüs tedavisi gören 19 hasta alkışlarla taburcu edildi
Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı.

Tedavi süreçleri sona eren hastalardan bazıları, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi. 

alkis-taburcu-foto.jpg

Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice teyze maskeni takar mısın?" demesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından dışarı çıkıyor. 

Sağlık çalışanının taburcu edildiğini söylemesinin ardından diğer sağlık çalışanları hastayı alkışlarla uğurluyor.

Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Sağlık çalışanlarından moral dansı
Sağlık çalışanlarından moral dansı
Çektiği video ile sosyal medyayı karıştırdı
Çektiği video ile sosyal medyayı karıştırdı
Camilerde cuma vaktinde sessizlik hakimdi
Camilerde cuma vaktinde sessizlik hakimdi
Merakları salgın korkusunun önüne geçti!
Merakları salgın korkusunun önüne geçti!
İstanbul'da feci kaza! 10 araç birbirine girdi
İstanbul'da feci kaza! 10 araç birbirine girdi
Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım
Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım
Son Eklenen Videolar
İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
Maraton koşucusu Akın Yeniceli, Milyoner yarışmasında hayat hikayesi ile herkesi güldürdü
Maraton koşucusu Akın Yeniceli, Milyoner yarışmasında hayat hikayesi ile herkesi güldürdü
İtalyan siyasetçilerden AB’ye bayraklı koronavirüs tepkisi
İtalyan siyasetçilerden AB’ye bayraklı koronavirüs tepkisi
İsrail polisine "Naziler" diye bağırdı
İsrail polisine "Naziler" diye bağırdı
Tramvay yolunda atla görüntülendi verdiği cevap şaşkına çevirdi
Tramvay yolunda atla görüntülendi verdiği cevap şaşkına çevirdi
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti