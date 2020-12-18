Sivas'ta Kovid-19 sürecinde 100 bin kitap çocuklarla buluşturuldu

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocukların sosyal ve eğitsel anlamda gelişimini artırmak için "Sivas için okuma vakti" sloganıyla 100 bin kitap çocuklarla buluşturuldu.

Sivas Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 17 Eylül 2019'da kent genelinde çocuklara okuma kültürü kazandırmak için "Sivas için okuma vakti" projesini hayata geçirdi.

Kovid-19'un Türkiye'de ilk görüldüğü Mart 2020'den itibaren ise proje daha da yaygınlaştırılarak her ay 10 bin kitap hanelere ulaştırılmaya başlandı.

Aile içi iletişimi artırarak salgın sürecini avantaja dönüştürmeyi amaçlayan projeyle toplam 100 bin kitap çocuklarla buluşturuldu.

Sosyal medya üzerinden kurulan iletişimle her hafta belirlenen saat dilimleri arasında ve aynı anda evlerinde Valilik tarafından kendilerine verilen kitapları okuyan çocuklar, bu sayede hem nitelikli zaman geçirdi hem de salgının olumsuz etkilerinden uzak kaldı.

Ayrıca çocukların kitap okudukları ana ilişkin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaları, daha fazla kişinin projeye katılmasını sağladı.

"9 aylık pandemi sürecinde 100 bin kitabı çocuklarımıza ulaştırdık"

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, kültür ve sanat yönü zengin bir şehir olan Sivas'ta okuma kültürünü daha da yaygınlaştırmak amacıyla projeyi uygulamaya başladıklarını söyledi.

Salgın sürecinde çocukların sosyal ve eğitsel anlamda gelişimi için projeye daha çok önem verdiklerini dile getiren Ayhan, "Bu, haftanın belirli saatlerinde dönüşümlü olarak yapılıyor. Yani sadece bir saate sabitlenmedi. Dolayısıyla gün içinde hemen hemen her saat diliminden bir kitap okuma saati oluşturmuş oluyoruz. Pandemi sürecinde 100 bin kitabı çocuklarımıza ulaştırdık. Ortalama her ay 10 bin kitap ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Ayhan, insanların bireyselleştiği ve sanallaştığı salgın sürecinde bu olumsuz etkiyi kitap okuma saatleriyle kırdıklarını, herkes için ortak buluşma noktası oluşturduklarını kaydetti.

Aile içi iletişimin artmasında da en büyük rolü okuma saatlerinin üstlendiğine dikkati çeken Ayhan, "Biz bunu bir sofra etrafında herkesin toplandığı ziyafet anı, bir aile olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bize görsel gönderdikleri zaman aile resimleri geliyor ve bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

58 bisiklet ve 58 tablet hediye ediliyor

Projenin Sivaslılar tarafından benimsendiğini, "Sivas'ta kitap kokusu her tarafı sardı. Sivas kitapları ve bu okuma saatlerini çok sevdi." sözleriyle değerlendiren Ayhan, bu sayede çocukların aile ortamında teknolojinin esiri olmadan evde kaliteli vakit geçirdiğini belirtti.

Ayhan, kitapları okuyarak özetini gönderen çocuklara, her ay düzenli olarak kurayla 58 bisiklet ve 58 tablet hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Projeye dahil olan Selçuk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Güner ise "Pandemi döneminde keyifle yaptığımız bir etkinlik oldu." diyerek bir sonraki okuma saatini heyecanla beklediğini söyledi.

Sivas Lisesi 9. sınıf öğrencisi Buse Yıldız da etkinliğin salgın döneminde kendilerine arkadaş olduğunu ifade etti.