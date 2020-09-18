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Sivas'ta kuyumculara sahte altın bilezik satan ikili, Tokat'ta yakalandı

SİVAS'ta 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satan 2 kişi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde 10 bilezik bulundu.
Sivas'ta kuyumculara sahte altın bilezik satan ikili, Tokat'ta yakalandı

Atatürk Caddesi'nde kuyumcu dükkanları bulunan C.E. ve S.G., 2 kişiden satın aldıkları bileziklerin sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Hemen çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, sahte altın bilezikleri kuyumcuya satanların T.A. ve M.M. olduğunu tespit etti.

Tokat'ın Turhal ilçesine gittikleri ve buradaki kuyumculara da sahte bilezik sattıkları belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Otomobillerinde sahte 10 bilezik ve 10 bin lira ele geçirilen ikili, Sivas'a getirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste, dolandırıcılık suçundan kayıtları bulunduğu öğrenildi.

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