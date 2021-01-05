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Sivas'ta PKK'lı teröristlerin barındığı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Sivas'ta terör örgütü PKK'lı teröristlerin barındığı bir sığınakta yaşam malzemeleri bulundu.
Sivas'ta PKK'lı teröristlerin barındığı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar ilçesi Üçmerek Yaylası bölgesinde, Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve komando timlerinin katılımıyla "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu" icra edildi.

Operasyonun devamında yürütülen arazi tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir sığınakta muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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