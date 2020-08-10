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Sivas'ta polis memuru, tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini vurdu

SİVAS'ta, otomobilleriyle hareket halindeki polis memuru A.T. ile Piyade Uzman Çavuş İ.S. arasında tartışma çıktı.
Sivas'ta polis memuru, tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini vurdu

Olay, saat 14.30 sıralarında, Sivas-Malatya yolunda, Ulaş ilçesine bağlı Yağdonduran köyü yakınlarında meydana geldi. Kangal ilçesinden Ulaş yönüne giden Ankara'da görev yapan polis memuru A.T. ve piyade uzman çavuş İ.S. otomobilleriyle hareket halinde oldukları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma A.T., İ.S. ve kardeşi M.S.'nin otomobillerden inmesi üzerine kavgaya dönüştü.  A.T. tabancayla, İ.S.'yi kasığından, M.S.'yi ise sol baldırından vurdu. İki kardeş kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Otomobillerdeki her iki tarafın yakınları da büyük şok yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı İ.S. ve kardeşi M.S., Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uzman çavuş İ.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde bekleyen ve kavga sırasında tişörtünün yırtıldığı gözlenen polis memuru A.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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