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Sivas'ta, seyir halindeki TIR'ın motoru alev aldı

SİVAS'ta, seyir halindeki TIR'ın motor kısmı aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta, seyir halindeki TIR'ın motoru alev aldı

Olay, saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sultan Şehir Bulvarında meydana geldi. Gazi Koçak'ın kullandığı 58 YB 785 plakalı TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü Koçak, aracı park ederek, terk etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen TIR'da hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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