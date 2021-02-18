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Sivas'ta termometreler sıfırın altında 26,3 dereceyi gördü

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, sıfırın altında 26,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Sivas'ta termometreler sıfırın altında 26,3 dereceyi gördü

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, günün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,3 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü.

Altınyayla'yı, sıfırın altında 26,2 derece ile Tokat'ın Artova ilçesi takip etti. Hava sıcaklığı Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyünde sıfırın altında 26,1, Niğde Konaklı beldesinde sıfırın altında 25,3 olarak ölçüldü.

Türkiye'nin diğer illerinde yapılan ölçümlerde ise hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Niğde Kızılören köyünde 25, Kayseri Tomarza'da 24,7, Kırşehir Çiçekdağı'nda 23,3 ve Bolu Dörtdivan'da 22,6 derece olarak kayıtlara geçti.

Sivas merkezde ise hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17, gündüz ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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