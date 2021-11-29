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Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 4'e düştü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Ülkemiz genelinde özellikle son dönemde İç Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız maalesef Sivas'ımıza su veremeyecek hale gelmiş durumda." dedi.
Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 4'e düştü

Sivas'ın su ihtiyacını karşılayan kaynaklardan 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yüzde 4'e düştü.

Sivas'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi ile birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı da ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilendi. Barajdaki su miktarı, son 2 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle güvenlik seviyesinin altına indi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle barajda incelemede bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin su ihtiyacının 4 Eylül Barajı ve Tavra Deresi'nden temin edildiğini belirterek, "Ülkemiz genelinde özellikle son dönemde İç Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız maalesef Sivas'ımıza su veremeyecek hale gelmiş durumda. Normal şartlarda suyun barajdan verilip Tavra Deresi'nden yer altı kaynaklarıyla takviye edilmesi gerekiyor ancak son 2, 3 yıldır suyu Tavra Deresi'nden veriyorduk ve eksik kalan kısmını da barajdan temin ediyorduk. Şu anda ise barajın 'güvenlik seviyesi' dediğimiz en alt kısmındaki suyu kullanmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Hafik Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su nakil projesi yatırım programına alındı
Bilgin, 2 gündür süren çalışmalarla barajın içine normal şartlarda kullanılmaması gereken seviyede olan suyu kullanmak için platform kurulduğuna dikkati çekerek, bunun geçici bir süreç olduğunu bildirdi.

Sivas'ta su sorunu yaşanmaması için 2021 yılının başında Hafik Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su nakil projesini yatırım programına aldırdıklarını anlatan Bilgin, "Cumhurbaşkanımıza ve DSİ'ye teşekkür ediyoruz. 2021 yılı içerisinde proje tamamlandı ve inşallah 30 Kasım Salı günü de DSİ Genel Müdürümüz ve Bakanımızla görüşeceğiz. 2022 yılının hemen başlarında ihaleyi yaparak çalışmalara başlamayı ve su nakil işlemini gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Kısa vadede de ekibimizle birlikte değerlendirmelerimiz devam ediyor. Kentimizi susuz bırakmamak ve su kesintilerini asgariye indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suyu tasarruflu kullanalım, su limitsiz ve sınırsız değil"
Barajda şu an yüzde 4 seviyesinde su kaldığını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Sivas'ın günlük 1200 litre/saniye su ihtiyacının 800 litre/saniyesini Tavra Deresi'nden, 350 litre/saniyesini ise buradan karşılıyorduk ama şu andan itibaren barajdan çok su alınacak gibi görünmüyor. Biz her ihtimale karşı tedbir için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden ricam, suyu tasarruflu kullanalım, su limitsiz ve sınırsız değil. Doğal kaynak olduğu için suyu bol zannediyoruz. Önümüzde ciddi bir sorun var. Bu sorunla da sonuçta hep birlikte yüzleşeceğiz. Bunu siyaseten farklı taraflara da çekmemek lazım. Bugün elinizde paranız ve projeniz de olsa bu işi çözmek için belli bir süre gerekiyor."

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