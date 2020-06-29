Sivas'tan geldi, çocukların maskotu oldu

Sivas’la özdeşleşen “kangal” cinsi yavru bir köpek, Pursaklar’daki çocukların maskotu haline geldi.

Pursaklar’da yaşayan bir vatandaş, 3 yaşındaki erkek çocuğunun hayvan sevgisine kayıtsız kalmayarak Sivas’la özdeşleşen “kangal” cinsi yavru bir köpek sahiplendi. “Kara bela” adı verilen 40 günlük sevimli köpek, yeni sahibinin yanında mahalledeki çocukların da kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Yavru kangal, çocukların sevgi seline uğradı. Minik köpekle saatlerce oynayan çocuklar, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadı. Çocuklar, minik kangalı oyuncaklarıyla oynatmayı da ihmal etmedi.

ŞEFKATLİ VE SORUMLULUK SAHİBİ YAPIYOR

Yavru köpeği sahiplenen vatandaş, evcil hayvanların çocukların daha şefkatli ve sorumluluk sahibi olan bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Çocukların ilgisinden duyduğu memnuniyeti aktaran yavru köpeğin sahibi, “Kangal cinsi yavru köpeğimize başta oğlum olmak üzere diğer çocukların bu kadar seveceğini sanmıyordum. Sivas’tan getirttiğimiz yavru kangal köpeğimiz hem evimizin hem mahallemizin maskotu oldu. Apartman dairesinde yaşadığımız için biraz bakımı zor oluyor; ancak zorluklarına katlanıyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-