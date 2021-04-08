Sıvı Yağ 100 TL'ye dayandı

Bitkisel yağın fiyatı bir yılda uçtu gitti. Geçtiğimiz yılın başında 35 ila 40 TL arasında satılan 5 litrelik sıvı yağ, bugünlerde 100 liraya kadar dayandı. Bitkisel yağlara üst üste gelen zamlar, dar gelirli vatandaşın mutfağında yangın çıkardı.

Mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan sıvı yağın etiket fiyatları yine yükseldi! Geçtiğimiz yılın başında 35 ila 40 TL arasında satılan, birkaç ay öncesine kadar 55 ila 70 TL arasında rafa konan 5 litrelik sıvı yağ, bugünlerde 70 lirayı aştı. Kalitesine ve markasına göre 5 litrelik bir ayçiçek ile mısır yağının fiyatı 100 TL’ye kadar dayandı. 100 liranın altında ise 5 litrelik zeytin yağı kalmadı. Bitkisel yağlara üst üste gelen zamlar, dar gelirli vatandaşın Ramazan ayı öncesi belini bükmeye başladı.

AYÇİÇEK VE MISIR YAĞI 100 TL’YE DAYANDI

Muhabirimiz, Yenimahalle Gimat'taki toptan fiyatına perakende satış yapan marketlerin sıvı yağ reyonlarındaki etiketleri görüntüledi. Reyonlarda 70 TL’nin altında 5 litrelik sıvı yağ bulunmuyor. Ayçiçek ile mısır yağlarındaki etiket fiyatları, markasına göre 70 ila 100 TL arasında değişiyor. 5 litrelik zeytin yağı ise en az 120 liradan alıcı buluyor. Temel ihtiyaç maddelerinden biri olan bitkisel yağlara son aylarda yüzde 20’yi aşkın zam yapıldığı görülüyor. Üst üste gelen zamlar dar gelirli vatandaşın tepkisine neden oluyor.

“EKMEKTE OLDUĞU GİBİ FAHİŞ ZAMA MÜDAHALE EDİLSİN”

Bitkisel yağ fiyatlarındaki fahiş yükselişe sert tepki gösteren vatandaşlar, geçtiğimiz yıldan itibaren neredeyse 3 kat zamlanan sıvı yağdaki artışa ekmekte olduğu gibi müdahale edilmesini istiyor.

“YAĞLI YEMEKLER YAPMAYA KORKAR OLDUK!”

Bitkisel yağa art arda yapılan zamlara tepki gösteren bir vatandaş, “Sıvı yağın etiketlerindeki yükselişine inanın yetişemiyoruz. Geçen yılın başından itibaren belki 3 kattan fazla bu yağlar zamlandı. Neden bu işe müdahale edilmiyor anlayamıyoruz. Ankara’da ekmeğe zam geldi, hemen Ankara Valiliği zamma müdahale ederek gelen zammı iptal etti. Sıvı yağ gelen zamlar neden iptal edilmez ki? Bu mutfakta sürekli kullanılan bir malzeme, mutfakta olmazsa olmazlardan. Biz yetkililerden bu zamların iptal edilmesini istiyoruz. 5 litrelik sıvı yağ 100 lira olur mu? Yağ bitmesin diye evde yağlı yemek yapmaya korkar olduk. Ne olur dar gelirli bu vatandaşları düşünün ve yağdaki zammı geri alın” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA