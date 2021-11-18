Sivil polis aracı ile sürücüsü alkollü otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KIRIKKALE'de, göreve giden sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde otomobül sürücüsünün 235 promil alkollü olduğu belirlendi.