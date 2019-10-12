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Sivil şehit sayısı 3'e yükseldi

Terör örgütü YPG'nin Suruç'ta sivillere yönelik havanlı saldırıda sivil şehit sayısı 3'e yükseldi. Dün saldırıda yaralanan İsmail Taşkın da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Sivil şehit sayısı 3'e yükseldi

YPG/PKK'nın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havanlı saldırısında yaralananlardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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