Sivil şehit sayısı 3'e yükseldi

Terör örgütü YPG'nin Suruç'ta sivillere yönelik havanlı saldırıda sivil şehit sayısı 3'e yükseldi. Dün saldırıda yaralanan İsmail Taşkın da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.