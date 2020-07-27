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Sivil toplum kuruluşu üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etti

Bazı sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Sivil toplum kuruluşu üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etti

Aralarında Hazarfem Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi, Rize ve Yozgat Dernekler Federasyonu, Bulgaristan Türkleri Federasyonu, Avcılar Ehlibeyt Platformu, Türk Arşivciler Derneği'nin bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. 

Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Ermenistan saldırılarında şehit olan Tümgeneral Polat Heşimov'un fotoğraflarını taşıyan gruptakiler, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı okudu.

Grup adına açıklamada bulunan Nuran Acar, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Azerbaycan'a başlattığı saldırıları kınamak, şehitleri anmak ve Azerbaycan halkına destek vermek için toplandıklarını söyledi.

Ermenistan'ın devamlı olarak Azerbaycan'a saldırı düzenlediğini belirten Acar, şunları söyledi:

"Ermenistan devleti ve Ermeni diasporası toprak iddialarından hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmiş olan Ermenistan bu sürecin devamında da tüm dünyanın gözü önüne Hocalı Soykırımı'nı gerçekleştirmiştir. Ermeniler, Osmanlı tebası olarak yaşarken nasıl bizi vurarak Anadolu topraklarında Müslüman halka yönelik toplu katliamlar gerçekleştirmişse bugün aynı katliamları Azerbaycan topraklarında gerçekleştirmeye devam etmektedir. Dün Taşnak, Sütyon, ASALA adıyla karşımıza çıkan Ermeni terörizmi, bugün Ermenistan Devleti, PKK ve Ermeni Diasporası adıyla karışımızdadır."

Acar, Azerbaycan'ın haklı davası için destek istedi.

Sık sık "Seninleyiz Azerbaycan", "Karabağ Türk'tür, Türk kalacak" ve "Ermeni işgaline son" sloganları atılan protesto gösteri, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

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