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Sivillere ateş emri veren FETÖ'cü komutan cezasız kalmadı

FETÖ'nün darbe girişiminde rol oynayan cuntacılardan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili piyade kurmay albay Coşkun ağırlaştırılmış müebbet ve 110 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sivillere ateş emri veren FETÖ'cü komutan cezasız kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı.

Sakarya'daki darbe girişimi eylemlerinde etkin rol oynayan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili piyade kurmay albay Uğur Coşkun da bu isimlerin başında yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, ağırlaştırılmış müebbet ve 110 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Coşkun, 15 Temmuz'da 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili'ydi. Coşkun, kendisine bağlı tüm askerlerin darbe girişiminde yer almasında etkin rol üstlenirken girişimin başarılı olması için yoğun çaba sarf etti.

Kocaeli'den tankların getirilmesi emrini verdi
Sakarya'daki görevine 13 Temmuz'da başlayan Coşkun, darbe girişimi günü Ankara'ya giderken yolda eski kurmay binbaşı Murat Çelebioğlu'nun kendisini arayarak "Sıkıyönetim ilan edildi." demesi üzerine birliğine döndü.

Yoldayken karargahtaki nöbetçi amiri arayan Coşkun, alarm emri ve askerlerin Çark Kışlası'na gelmeleri talimatını verdi. Coşkun, askerlerin Çark Kışlası'nda toplanmasının ardından burada sözde darbe bildirisini okudu, askerlere Sakarya Valiliğine gitmelerini emretti.

Askerin valiliğe gitmeden önce Çark Kışlası'nda "Emrin uygulanmasını engellemeye çalışan veya mukavemet eden olursa emniyet tedbiri alacaksınız. Gerekirse askeri silah kullanma yetkisi çerçevesinde silah kullanacaksınız veya ateş edeceksiniz." dediğini kabul eden Coşkun, darbe girişimine engel olmaya çalışan vatandaşların yaralanması olayının baş faili konumunda bulunuyor.

Coşkun, sözde sıkıyönetim direktifi doğrultusunda vali ve emniyet müdürünün valiliğe gelmeleri halinde kontrol altına alınma ve 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Kocaeli'deki General Nahit Şenoğul Kışlası'ndan tankların getirilmesi emrini vererek ihanette ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.

Sakarya'ya doğru yola çıkarılan tanklar, vatandaşlar tarafından kente yaklaşık 15 kilometre mesafede D-100 kara yolunun Eşme mevkisinde durduruldu.

Hava desteği istedi
"Yurtta Sulh Biziz" adlı WhatsApp grubuna Sakarya'daki darbe girişimi faaliyetlerini aktaran Coşkun, gruba şu mesajları yazdı:

- Sakarya'da dozerle ana kışlaya girmeye çalışıyorlar, durum kritik.

- Halk polisten beni istiyor. Ateş açalım mı? Sayıları çok fazla.

- Bizim valilikteki adamların hepsini halk ezip polise teslim etmiş. Polisler halka engel olmaya çalışıyor ama zor.

- Ateş açarsak üç beş vururuz ama içeri girişi engelleyemeyiz.

- Ege Ordu, harekat merkezini arayıp emrimiz olmadan hareket etmeyin diyormuş.

- Dinlemiyoruz ancak birlikler zor durumda, vatandaş valiliğe girdi.

- Sakarya'da acil destek lazım, yollar kapalı, çekilmek de zor ama deneyeceğiz.

- Polis ve halk birleşti. Valilikte personele teslim ol çağrısı yapıyorlar. Destek ihtiyacı var. Kuvvetimiz yeterli değil.

- Sakarya'da acil destek ihtiyacı var, halk tanklara da müdahale etmeye çalışıyor, acil hava desteği Sakarya için.

- İnternette Genelkurmay Başkanı tutuklandı şeklinde haberler olduğu söylenerek personel etkilenmeye çalışılıyor. Tedbir alınabilir mi?

- Polisler sivil halkı kullanıyor, askere karşı mukavemet var, havadan destek olabilir mi?

- Sakarya'da camilerden anons yapıp halkı topluyorlar ve ilçelerden de çağırıyorlar, destek ihtiyacı var. Jandarma bölge kurmay başkanı, Sakarya jandarmaya emirlerin dinlenilmemesi için emir vermiş, halk birliklerin üzerine geliyor, acil destek lazım.

- Muzaffer Düzenli ile Anadolu Otoyolu'nda görüştü

Uğur Coşkun'un 15 Temmuz'da 04.00 sıralarında darbe girişiminde aktif rol alan eski albay Muzaffer Düzenli ile Anadolu Otoyolu Sakarya kesimindeki dinlenme tesisinde görüştüğü kamera kayıtlarına yansıdı.

Kamera kayıtlarında Coşkun'un dinlenme tesisine geldiği, bir süre bekledikten sonra Muzaffer Düzenli ve başka bir kişiyle görüştüğü yer alıyor.

"Pişman değilim"
Coşkun, savcılıktaki ifadesinde, emrindeki personele direktifte belirtilen çerçevede öncelikle güvenlik önlemleri ve bölgenin kontrol altına alınması, daha sonra tahliye edilmesi ve direnişte bulunulması durumunda uyarı atışı yapılması, direnişte ısrar edilmesi ve kendilerine saldırı olması halinde askerin silah kullanma yetkisi çerçevesinde ateş edebileceklerini söylediğini belirtti.

Olay sırasında komuta kademesinin başı olarak birlik içinde kaldığını, yanındaki rütbeli karargah personeli ve merkez kışlanın emniyet unsurları olan rütbeli ve rütbesiz askerler hariç bütün kışladaki birliği, valilik yerleşkesine yönlendirdiğini anlatan Coşkun, ifadesinde şunları kaydetti:

"Gözaltına alınacak kişilerle ilgili değerlendirmeyi yönetime el konulması durumunda sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilecek kişi yapacaktı. Darbe girişiminin, Genelkurmay Başkanlığı komuta kademesi tarafından gerçekleştirildiğini düşündüğümüz için bu emri yerine getirmeye çalıştık. Yaptığımın suç olduğunu düşünmediğim için pişman değilim."

Ağırlaştırılmış müebbet ve 110 yıl hapis
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sakarya'daki darbe girişimine ilişkin davanın 15 Ağustos 2018'deki karar duruşmasında eski kurmay albay Uğur Coşkun, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 mağdur için toplamda 95 yıl 7 ay 15 gün ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

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