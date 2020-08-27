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Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren madde bulundu

İngiltere'de yapılan bir araştırmada sivrisinek ve benzeri böcekleri öldüren ürünlerde, koronavirüsü de yok eden bir madde bulundu.
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren madde bulundu

Sky News'te yer alan haberde, böcekleri kovmak için kullanılan spreylerin içinde bulunan Citriodiol adlı maddenin koronavirüsü öldürdüğünü duyuruldu.

"BULUNAN MADDENİN HİÇBİR YAN ETKİSİ YOK"

Çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre Citridiol corona virüse karşı savaşta etken konumda yer alıyor. Bununla birlikte, araştırmacılar söz konusu maddenin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını kaydetti.

İngiltere Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'ndaki bilim insanları Citriodiol adlı maddenin koronavirüse karşı koruyucu bir katman sağlayıp sağlamayacağını görmek için araştırmalar yaptı.

BULUNAN MADDE TEST EDİLECEK

Öte yandan, Citrefine International'ın Genel Müdürü Jacqueline Watson hükümetten resmi bir test programı destek beklediklerini belirtti.

Watson, koronavirüsle savaşta çok iyi bir şans yakaladıklarını belirterek kapsamlı bir teste ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi.

Citriodiol adlı madde okaliptüs ağacının yapraklarında ve gövdesinden elde ediliyor.

Ancak bilim insanları virüsten korunmak için sivrisinek spreylerinin doğrudan sıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

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