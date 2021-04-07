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Siwar’ın ölümünde babası ve ağabeyi için müebbet hapis istendi

İZMİT'te, evin penceresinden düşen Filistinli Siwar Keblawi'nin ölümüyle ilgili davada cumhuriyet savcısı, baba ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Siwar’ın ölümünde babası ve ağabeyi için müebbet hapis istendi

İzmit’te, 6 Şubat 2019 günü meydana gelen olayda Siwar Keblawi pencereden düşerek öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında baba Zekherya Keblawi (59) ve genç kızın ağabeyi Yahya Keblawi (34) tutuklandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 9'uncu duruşması bugün görüldü. Duruşmaya SEGBİS sisteminde yaşanan sorun nedeniyle tutuklu sanıklar Zekharya Keblawi ve Yahya Keblawi katılamazken, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktulün düşmesinden 1 saat 25 dakika sonra sağlık ekiplerine haber verilmesi, maktulün odasına girerek saldırıda bulunulması, darp izlerinin düşmeden önce meydana geldiği ve maktulün kurtulmak ümidiyle pencereden atladığı hususlarını değerlendirerek sanıklar hakkında kasten öldürme hükümlerinin uygulanmasını ve alt soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Açıklanan mütalaaya itiraz eden Zekharya Keblawi’nin avukatı, “Adli tıp, vücuttaki yaralanmaların düşme neticesinde olduğunu belirtiyor. Bu izlerin düşmeden önce olduğuna dair bir kanıt, belge var mı? Adli tıp olaydan önce olduğunu belirtmemesine rağmen biz nasıl belirtebiliriz? Olaydan önce baba, kızına ev alıyor. Bu kızın psikolojik sorunları var. İsrail'den raporları getirttik. Olaydan önce İsrail’e gidip 10 gün kalıyor. Adli tıbbın raporunda, 'Camda, pencerede, odada ize rastlanmamıştır. Bir boğuşma yok' diyor. Her psikolojik sorunlu atladığı zaman anne-baba mı sorumlu oluyor? Kurtarmak için kapıyı kırmışlar. Ambulansın geç gelmesinin sorumlusu sanıklar mı? 'Eve getirdiler' diyorlar. Arap kültürüne bir bakın. Bu mütalaa bizim haklı olduğumuzu gösteriyor. Adli tıp, 'Düşmeden oluştu' dedikten sonra sizin, 'Öncesinden oluştu' deme durumunuz yok” dedi.

'BURADA HUKUKEN CİNAYET İŞLENMEKTEDİR’

Mütalaaya itirazda bulunan ağabey Yahya Keblawi’nin avukatı ise, "İddia makamının mütalaası karşısında şaşkınım. Adli tıbbın raporuna itimat etmeyecekseniz neden rapor istediniz? Savcı mütalaasında tasarlayarak öldürme var. Bir kişi öldürmek için gelirken, kız kardeşine parfüm gibi hediyeler alır mı? Aile eğitimli bir aile. Bütün problem, son derece özensiz bir soruşturma yönetilmiş olması. Bu soruşturmayı yürüten polis memuru da intihar etti. Burada hukuken cinayet işlenmektedir. Tercümanlar ile ilgili de sıkıntı var. 6 celsedir beraat istenen sanıklar hakkında, ne oldu da cezalandırılması talep ediliyor? Tahliye talep ediyorum.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, SEGBİS sistemi nedeniyle duruşmaya katılan sanıkların dinlenebilmesi amacıyla, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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