Siyanüre ulaşmak 'çocuk oyuncağı'

Son zamanlarda siyanür ile intihar eden kişilerin birçoğunun bu ölümcül maddeyi internetten temin ettiği ortaya çıktı. İnternette 40 liraya dahi bulunabilen siyanürü satın almak ise çocuk oyuncağı.

Son zamanlarda siyanür ile intihar eden kişilerin birçoğunun bu ölümcül maddeyi internetten temin ettiği ortaya çıktı. İnternette 40 liraya dahi bulunabilen siyanürü satın almak ise çocuk oyuncağı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Bayraklı ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan internetten 130 liraya aldığı siyanürü annesi ve babasına içirerek ölümüne sebep olmuştu. Bu olay üzerine araştırma yapan muhabirimiz son yıllarda siyanürle intihar eden kişilerin her geçen gün arttığını ve hemen hemen hepsinin de siyanürü internetten temin ettiği ortaya çıktı. Türkiye’de satışı yasak olmamasına rağmen, belge ibraz etmeyenlere satışı yapılmayan siyanürün, birçok firma tarafından belgesiz satıldığı anlaşıldı.

İNTERNETTEN BİR TIKLA ALINABİLİYOR

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), internetten sipariş ettiği potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'a (46)ikram edip içirmiş ölümlerine neden olmuştu. Kalkan sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) da içirmek istemiş ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrilmiş ve sıvı üzerlerine dökülerek Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilenerek hastanelik olmuşlardı.

KURALA UYULMUYOR

Bu olay üzerine uzmanlar siyanür gibi çok çabuk ölüme neden olan tehlikeli kimyasalların internet satılmasını eleştirmiş, yasal şirketlerin belgesini ibraz etmeyenlere ürün göndermeyeceklerini, ancak her firmanın bu kurala uymadıklarını söylemişti. Siyanür ile sadece üst düzeyde doktora yapanların araştırma yapabildiğine dikkat çeken uzmanlar, bir üniversite öğrencisinin internet üzerinden siyanürü alabilmesinin, yasalara uyulmadığının kanıtı olduğunu ifade etmişlerdi.

40 LİRAYA DAHİ SATILIYOR

Muhabirimizin internet üzerinden yaptığı araştırmaya göre birçok firma internet üzerinden siyanür satışı yapıyor. Bazı firmalar belge ibraz zorunluluğu istese de birçok firmada hiçbir belge sunmadan alışveriş yapılabiliyor. Siyanürün fiyatı ise gramajına göre değişiklik gösterirken, 40 lira, 127 lira, 150 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

İLK DEĞİLMİŞ

İzmir’de yaşanan olay ise ilk değil. Yaklaşık iki ay önce Denizli’de Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Ali Ç. internetten satın aldığı belirlenen siyanürü içerek intihar etmişti. Hemen hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Ali Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, bunun üzerine otopsi yapılmış ve otopsiyi yapan doktorlarda siyanürden etkilenerek gözlem altına alınmıştı.

SON YILLARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Aynı şekilde geçtiğimiz yıl siyanür içerek birçok kişi hayatına son vermişti. Antalya'da ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bıraktıktan sonra intihar eden 33 yaşındaki Sercan Çırağ’ı, Niğde'de üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Fırat Karğı suya karıştırdığı siyanürü içerek, İstanbul'da iş kadını Necla Köker, Ankara’da 5 yıldızlı lüks bir otel odasında ölü olarak bulunan Fatih Gül siyanürü içerek intihar etmişti. Son yıllarda bu tarz intiharlarda yaşanan artış endişe verirken, yetkililerin ne gibi önlem alacağı da merak konusu oldu.

SİYANÜR NEDİR?

Kimyasal anlamda siyanür, bir karbon ve bu karbona bağlı üç azot atomu içeren bileşiklere verilen isimdir. Endüstriyel anlamda üretilip, yine bu alanlarda kullanılan siyanür de oldukça faaldir. Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyen metal tuzlarından meydana gelmektedir. Siyanürün kendisi ve türevleri, zehir maddeleridir. Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır. Hepsi şiddetli zehirlidir.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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