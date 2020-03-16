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Siyasetçilerin gömlekcisi

Ankara’da siyasetçilerin gömlekçisi olarak bilinen Mustafa Batak’ın müşterilerinin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli geliyor. Batak, tamamen yerli ve milli 3 bin çeşit kumaşla birçok bakan, vekil ve bürokrata hizmet veriyor.
Siyasetçilerin gömlekcisi

Siyasetçilerin gömlekçisi olarak bilinen Balgat Özen Gömlek işletmecisi Mustafa Batak gazetemize konuştu. Babası Ahmet Batak'tan devraldığı mesleği yaklaşık 12 yaşından bu yana icra eden Batak, meclisin gömlekçisi olarak biliniyor. Müşterileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birçok bakan, vekil, bürokrat, oyuncu bulunan Batak, müşterilerine tamamen yerli 3 bin çeşit kumaşla uygun fiyata kaliteli gömlek imkânı sunduğunu söyledi.

BABA-OĞUL 30 YILDIR HİZMET VERİYOR
Batak, “Babam gömlekçi Ahmet olarak 30 yıldır bu işi yapıyor. Ondan devir aldığım bu bayrağı 10 yıldır taşıyorum ve daha ileriye götürmek için çaba gösteriyorum.  Babamdan aldığım sanat ve ustalığı daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum” dedi. 

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SİYASET VE BÜROKRASİNİN GÖMLEKÇİSİ
Müşterileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de bulunduğunu belirten Batak, şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beşir Atalay, Nihat Hatipoğlu gibi popüler isimler de var. Hemen hemen meclisteki birçok vekil ve siyasetçi bizi tercih ediyor. Makamlarına giderek ölçü alıyoruz. Bunun yanı sıra medyatik birçok isimde bizi tercih ediyor. Müşteri potansiyelimiz çok fazla.  Ankara bürokrasisini de biz giydiriyoruz.”

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ
“Yüzde yüz pamuk kumaşlarla çalışıyoruz. Bu yüzden tercih ediliyoruz. Kişiye özel olarak sadece erkek gömlek dikimi yapıyoruz. Kişiye özel gömleği özel kılan kolundaki yazı ve işlemesidir. Kumaşların kalitesidir, yerli ve milli olmasıdır. Müşterilerimiz buraya geliyor vücut ölçülerini veriyor, vücut hatlarına göre ölçüsünü alıyoruz.”

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3 BİNDEN FAZLA KUMAŞ ÇEŞİDİ
“Şu an Ankara’da üç tane şubemiz var. İkisi Balgat’ta bir tanesi de protokol yolu Pursaklar’da bulunuyor. Her şubemizde 3 binden fazla kumaş çeşidimiz var. Müşteri dükkâna geldiğinde aradığı kumaşı bulamama gibi bir şey söz konusu olmuyor. Çeşitliliğimiz çok fazla ve tamamen yerli ve milli kumaşlar kullanıyoruz. İthal kumaşlar çalışmıyoruz, Özellikle Adana pamuğunu çok kullanıyoruz.” 

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İLKOKULU BİTİRDİ, LİSEYE GİTMEDİ
İlkokulu bitirdikten sonra liseye gitmediğini belirten Batak, mesleğe başlama hikâyesini ise şöyle anlattı: “İlkokulu bitirdikten sonra liseye gitmedim ve direkt terzilik okuluna başladım. Orada 6 yıl boyunca eğitim gördükten sonra, 5-6 yılda babamın yanında eğitim gördüm ve 20 yaşında dükkân işletmeye başladım. Piyasada özel gömlek diken çok az sayıda kişi var. Çünkü bu işi yapmak çok zor. Binlerce terzi var ama özel gömlek dikimi yapan çok az sayıda kişi bulunuyor.” 

FİYATLAR 80 LİRADAN BAŞLIYOR
Taban fiyatlarının 80 lira olduğunu, tavan fiyatlarının ise 125 lira olduğuna dikkat çeken Batak, şöyle devam etti: “Ankara piyasasında en uygun ve en kaliteli gömlek dikimi yapan biziz. Müşterilerimiz gömleği almaya geldiğinde, burada giyip prova ediyor. Hoşuna giderse alıyor, hoşuna gitmezse düzeltip öyle veriyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Özel günler içinde dikim yapıyoruz. Özellikle bayram ve düğün sezonlarında çok yoğun çalışıyoruz. Günlük şube başı 150 gömlek dikiyoruz, özel günlerde bu günlük 200’ü buluyor. Her şubemizde 16-17 kişiye de istihdam sağlıyoruz.” 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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