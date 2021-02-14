  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 14 °C
»

Siyasi liderler şehitler için başsağlığı mesajları paylaştı

Siyasi parti liderleri, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit etmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.
Siyasi liderler şehitler için başsağlığı mesajları paylaştı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediği mesajında, "Bırakın 'PKK ya da PYD'ye sırtımızı dayadık' diyenleri, terörist başının heykelini dikmekten bahsedenleri, artık, 'pe ke ke' diyerek safını terör örgütünden yana seçen ve bu kanlı eylemlerin sahibi PKK'ya terör örgütü demeyen hainlerin Meclis'te de Türkiye'de de yeri yurdu olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gara'da alçakça bir saldırıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyorum." mesajını paylaştı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Gara'da hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun. Bu alçakça saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Teröre lanet olsun! Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kahrolsun PKK." paylaşımını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Rehin aldıkları 13 vatandaşımızı teröristler haince şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizler son nefesimize kadar vatanımızı müdafaa etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen savunmasız 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Alıkonulan 13 vatandaşımızın Gara'daki terör eyleminde PKK tarafından şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 ilde yüz yüze eğitime kar engeli14 Şubat 2021 Pazar 16:45
  • Siyasi liderler şehitler için başsağlığı mesajları paylaştı14 Şubat 2021 Pazar 16:45
  • Kabine üyelerinden Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajları14 Şubat 2021 Pazar 16:44
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak14 Şubat 2021 Pazar 16:43
  • Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı14 Şubat 2021 Pazar 16:07
  • Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi14 Şubat 2021 Pazar 16:07
  • Myanmar'da askeri yönetim güvenlik güçlerinin yetkilerini artırdı14 Şubat 2021 Pazar 15:39
  • MSB: Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi14 Şubat 2021 Pazar 14:55
  • Aliyev'den Erdoğan'a Gara'daki sivil şehitler için başsağlığı mesajı14 Şubat 2021 Pazar 14:54
  • Malatya Valisi: 10 şehidin kimliği tespit edildi14 Şubat 2021 Pazar 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti