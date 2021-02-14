Siyasi liderler şehitler için başsağlığı mesajları paylaştı

Siyasi parti liderleri, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit etmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediği mesajında, "Bırakın 'PKK ya da PYD'ye sırtımızı dayadık' diyenleri, terörist başının heykelini dikmekten bahsedenleri, artık, 'pe ke ke' diyerek safını terör örgütünden yana seçen ve bu kanlı eylemlerin sahibi PKK'ya terör örgütü demeyen hainlerin Meclis'te de Türkiye'de de yeri yurdu olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gara'da alçakça bir saldırıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyorum." mesajını paylaştı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Gara'da hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun. Bu alçakça saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Teröre lanet olsun! Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kahrolsun PKK." paylaşımını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Rehin aldıkları 13 vatandaşımızı teröristler haince şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizler son nefesimize kadar vatanımızı müdafaa etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen savunmasız 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Alıkonulan 13 vatandaşımızın Gara'daki terör eyleminde PKK tarafından şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.