Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

AK Parti'de bayramlaşma

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma görüşmesinde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara hazır bulundu.

AK Parti'de ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'ın bulunduğu heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

AK Parti olarak CHP ailesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Sarıeroğlu, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. İlk defa deneyimlediğimiz, dünya olarak yeni bir süreç. Her şeyi farklı şekilde yaşadığımız farklı şekilde tecrübe ettiğimiz bir süreç. İnşallah bir daha da aynı şekilde bir süreç yaşamayız son olur dünyamız adına." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, yeni bir dönemde bulunulduğuna işret ederek "Bu vesileyle bayramlaşma programlarımızı iyi bir gelenek oluşmuş durumda ülkemizde, siyasi partiler arasında geçmişten bu yana her şart ve koşul altında gerçekleştirilmiş bayramlaşma programlarımız. Böyle bir dönemde sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu bir bayram sürecindeyiz yaşanan pandemi nedeniyle. Biz bu güzel geleneğin bozulmaması adına tüm siyasi partiler olarak bu dönemde de teknolojiyi bu yeni normalleşme sürecinde inşallah daha farklı olur. Bu dönemde teknolojiyi kullanarak bu bayramlaşmayı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Sarıeroğlu, başta şehitler olmak üzere pandemi sürecinde (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Sarıeroğlu, sağlık çalışanları ve vatandaşların pandemi sürecine büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, hükümetin ortaya koymuş olduğu kararlara büyük oranda riayet ettiklerini ifade ederek dünya ülkelerine fark atarak bu süreci yürütmelerine katkı sağladıkları için teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çok güçlü bir çalışma sergilediğini, dünyada ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını belirten Sarıeroğlu, ülkenin güvenliği için görev yapan güvelik güçleri ve tüm emekçilere selam gönderdi.

Sarıeroğlu, bu sürecin ardından Türkiye'nin büyük bir sıçrama yapacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yaptığımız yatırımlar, insan kaynaklarımızın güçlü olması, ülkemizin güçlü olması ve altyapımızın her alanda gerçekten güçlü olması tüm ülkelerden farklı bir şekilde yürütmemize katkı sağladı. Bu süreçte tek yürek olduk Türkiye olarak, tek ses olduk. Bu hastalıkla mücadele sürecinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ortaya koyduk. İnşallah bu ruh olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı ve sorun olmadığını düşünüyoruz."

Sarıeroğlu, bu bayram CHP heyetine pandemi nedeniyle Adana cezeryesi ikram edemediğini ancak gelecek bayramda ikram edeceğini söyledi.

MHP heyeti ile görüşme

CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet AK Parti Genel Merkezi ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.

Sarıeroğlu, AK Parti ailesi olarak tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Allah'tan MHP camiasına Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve kendilerine de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yine bayramlar kutlamayı nasip etmesi temennisinde bulundu.

Sarıeroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kendisinin bayramlaşmak için telefonda görüştüğünü aktardı.

Türkiye'nin pandemi sürecinde iyi bir durumda olduğunu belirten Sarıeroğlu, "18 yıldır yaptığımız sağlık yatırımlarının insan kaynakları anlamındaki o güçlü yapımızın etkilerini görüyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza, her kademesinde görev yapan tüm emekçi kardeşlerimizde dahil olmak üzere herkese yürekten ve gönülden teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, daha önce bir örneği bulunmayan bir sürecin yaşandığına dikkati çekerek "Birlik, dayanışma ve kardeşlik içerisinde o ruhla inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatırız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu günlerin atlatılacağını ve önümüzdeki Kurban Bayramı'nda parti genel merkezinde bir arada bulunarak heyetleri ağırlamak istediklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizle ilgili daha çok hayallerimiz, hedeflerimiz ve heyecanlarımız var. Birlikte çok güzel işlere imza atmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

MHP'de bayramlaşma

MHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti ve CHP heyetleri ile parti genel merkezinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe yer aldı.

AK Parti heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları ve MYK üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Gençlik Kolları ve MYK üyesi Osman Ağzıkara hazır bulundu.

Karakaya, sohbet sırasında "Bugünlerde geçecek inşallah" temennisinde bulunarak, koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine değindi.

Daha önceki bayramlaşmalarda "kabul" ve "ziyaret" heyetlerinin olduğunu hatırlatan Karakaya, "Sanal ortamda bu bayramlaşmada tek bir bayramlaşma heyeti var. Siz bize konuk oldunuz, biz de size konuk olduk. Sanal ortamda da olsa partimizde ağırlıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Karakaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm AK Partililerin bayramını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililer adına kutladı.

MHP olarak "sorumlu siyaset anlayışı"nın gereği salgın döneminde üzerlerine düşenleri eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Karakaya, toplumun tüm kesimlerinin birlikte, uyum içerisinde çalışması sayesinde gelişmiş birçok ülkeden çok daha iyi sonuç alınarak krizin yönetilmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Rakamların normale doğru gidişi işaret ettiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da sonuca varmak istiyorsak tedbirleri devam ettirmemiz gerekiyor. Dünyaya baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur duyduk. Hiç kimse böyle bir salgında dışarı gitmek istemedi. Dışarıdaki vatandaşlarımız ülkeye dönmek istediler, çünkü Türkiye aldığı tedbirlerle daha güvenli durumdaydı. Dünyanın afalladığı, şaşırdığı, ne yapacağını bilemediği dönemde böyle bir kriz döneminde hakikaten büyük bir başarı gösterildi. Bunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli katkısı olmuştur."

CHP heyeti ile görüşme

MHP'li yetkililer daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Ankara il Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ve Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'ın yer aldığı CHP heyeti ile bayramlaştı.

Karakaya, koronavirüsle mücadelede sağduyulu davranan herkese teşekkür ederek, "Çoğu gitti azı kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde dikkatli davranarak bu felaketi başımızdan defedeceğiz." dedi.

Türkiye'nin bu süreci dünyanın birçok ülkesine göre daha başarılı bir şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Karakaya, "İnşallah bir an önce bu salgından kurtulup Kurban Bayramı'nı eskiden olduğu gibi yine birlikte kutlama imkanı buluruz." diye konuştu.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe yer alırken, DSP heyetinde de Genel Başkan Yardımcıları Tuğçe Tekce, Hasan Erçelebi ve Onur İste hazır bulundu.

MHP ile DSP'nin hukukunun, dostluğunun tarihe yazıldığını ifade eden DSP'li Erçelebi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'ya bayramdan sonra TBMM'nin çalışıp çalışmayacağını sordu.

Meclisin çalışmamasının ve tatilde olmasının hiçbir zaman siyasetçilerin tatilde olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Siyasetçilerin işi bitmiyor. O mantıkla bakarsanız siz hep tatildesiniz gibi anlaşılır. O yüzden izliyoruz, takip ediyoruz DSP yöneticileri çalışıyorlar, sosyal medyadan görüyoruz. Ben şunu çok açıklıkla ifade etmek istiyorum. Bu curcuna da kaynayıp gidiyor ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eksikleri olabilir, düzeltilmesi gereken tarafları olabilir. Bu konuda dört dörtlük demek ya da uygulama tam arzu edildiği gibi maksimum seviyede sonuç verecek şekilde devam ediyor diyemeyiz ama şunu da ifade etmek gerekiyor ki bugün korona günlerinde mukayeseli olarak diğer ülkelere baktığımızda eğer Türkiye'de başarı elde edilmiş ise yönetim sisteminin önemli katkı verdiğini söylemek lazım."

MHP heyeti daha sonra Büyük Birlik Partisi (BBP) ile bayramlaştı. BBP heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Ünsal Karabulut ve Teyfik Eren yer aldı.

Karakaya, partiler arası bayramlaşmanın eskisi gibi yüz yüze yapılması temennisinde bulundu. Karakaya BBP Genel Başkanı ve mensuplarının bayramlarını kutlarken, BBP'li yetkililer de MHP'nin bayramını tebrik etti.

ANAP'ın bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ile Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gürkan ile Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Durum yer aldı. ANAP'lı yetkililer MHP'li yetkililerin bayramını tebrik etti.

MHP'liler, Saadet Partisi ile heyetiyle de bayramlaştı. Saadet Partisinin bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Atik Uğurlu ve Fatih Aydın yer aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP teşkilatlarının bayramını kutlayan ve MHP'yi her zaman Türkiye açısından önemli ve kıymetli bulduklarını belirten Uğurlu, sohbet sırasında "pandemi sürecinin kahramanları" olarak nitelendirdiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Demokrat Parti'nin (DP) bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Ertan Küçükay, Ahmet Uyanık ve Melih Aktaş yer aldı.

Karakaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve partililer adına DP Genel Başkanı ve parti mensuplarının bayramını kutladı.

CHP'de bayramlaşma

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ve Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşan heyet, AK Parti ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Kuşoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları ve MYK üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Gençlik Kolları ve MYK üyesi Osman Ağzıkara'dan oluşan AK Parti heyetiyle görüşmesinde mart ayından bu yana farklı bir düzende yaşadıklarını, alışık olmadıkları bu düzenin iş yaşamını, günlük yaşamı etkilediğini söyledi. Bu durumunun ramazan ayında da sürdüğünü dile getiren Kuşoğlu, şöyle konuştu:

"İbadetlerimizi aksatarak maalesef toplu ibaretler yapamayarak idrak ettik ancak bu ramazanda diğer ramazanlara göre birlik beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin önemi de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum. CHP ailesi olarak başta sınır boylarımızda şu anda görev yapan, tüm yurtta görevi başında olanlardan başlamak üzere tüm milletimizin bayramını kutlamak istiyorum. CHP ailesi olarak AK Parti'nin sizden ve Sayın Genel Başkanınızdan başlamak üzere tüm teşkilatların bayramını da kutlamak istiyorum."

Kuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan MHP heyetiyle görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere bütün MHP ailesi ve teşkilatlarının bayramını kutlayan Kuşoğlu, bu bayramda alışılmış bayram kültürünün dışında farklı bir ortamda olduklarını söyledi. MHP heyetinin simgesel şeker ve kolonya ikramının çok güzel olduğunu ifade eden Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şair demiş ya 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır', bayramları bayram yapan da ziyaretlerdir. Küçüklerin büyükleri ziyareti, küçüklerin yüzlerinin güldürülmesi, dostların görüşmesi, kaynaşması bayramları bayram yapıyor gerçekten ama bu bayram bundan mahrumuz maalesef. Her ne kadar koşullar çok anormal olsa da bu ramazan münasebetiyle fark ettiğimiz bir şey var, dayanışma bizim için çok çok önemli, kardeşlik, birlik ve beraberlik çok önemli. Pandemi dolayısıyla bunu idrak ettik. Ramazanın ruhunda da özünde de manevi ortamında da bu var. En azından bunu daha iyi idrak ettiğimizi düşünüyorum."

Saadet Partisi

Saadet Partisi heyeti Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti, CHP, MHP, HDP, DEVA Partisi, BBP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, HÜDAPAR, DP ve DSP heyetleri ile ayrı ayrı video konferans yöntemiyle görüştü.

Saadet Partisi heyetinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ile Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın yer aldı.

Deva Partisi heyetiyle yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramlaşmanın bir araya gelerek yapılamadığını hatırlatan Ağdağ, sevinçlerin video konferans yöntemiyle paylaşıldığını kaydetti.

Siyasi partilerin, ülkenin durumuna ilişkin iş birliği veya müzakere ortamı oluşturmak zorunda olduklarına işaret eden Ağdağ, şöyle konuştu:

"Ülkemiz pandemiden önce başlayan ekonomik problemle, krizle karşı karşıyaydı. Bu kriz, pandemiyle daha da ağırlaştı. Bununla beraber mevcut hükümetin, iktidarın, geçmişten gelen başta adalet olmak üzere birçok icrai faaliyetinde de problemler var. Bu problemlerin çözümünün ilk aşaması açısından toplumdaki gergin ortamın dindirilmesi, en başta siyasi partiler ve liderler arasında olmak üzere müzakere ortamının ve ikliminin oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bayramlaşmaların, böyle bir şeye aracı olmasını canı gönülden arzu ediyoruz."

"Bayramlar huzur kaynağı"

Aynı görüşmede Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise geçilen zor dönemde bayramın, huzur ve teselli kaynağı olduğunu belirterek "Bayramlarda herkesin dilinde olan güzel temennilerin, bayram günleriyle sınırlı olmaması, bütün bir yıla yayılması, ülkemiz için kalıcı bir şifa kaynağı olacaktır. Bayramımızın bu anlayışı özellikle siyasilere kalıcı olarak kazandırmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşların tedbirlere uymaları milli vazife"

Ağdağ, BBP heyetiyle bayramlaşma sırasında Kovid-19 nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Bu süreçteki çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve tüm kamu görevlilerine müteşekkir olduklarını kaydeden Ağdağ, vatandaşların tedbirlere uymaları ve güvenlik güçlerine yardımcı olmalarının milli bir vazife olduğunu bildirdi. Ağdağ, bu süreçlerin atlatılarak daha samimi imkanlar içinde bir araya gelinmesi temennisinde bulundu.

Atik Ağdağ, İYİ Parti ile yapılan görüşmede ise bayramların, müşterek sevinçlerin kaynağı olduğunu ifade ederek video konferans yöntemiyle de olsa bu sevinci karşılıklı yaşamanın kıymetli olduğunu kaydetti.

Ağdağ ve Aydın, tüm görüştükleri parti heyetleri nezdinde herkesin bayramlarını tebrik etti. Saadet Partisi heyetlerinin görüştüğü parti temsilcileri de bayram dolayısıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek hayırlı bir bayram geçirilmesi temennilerini dile getirdi.