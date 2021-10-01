SİYASİLERDEN ASİLTÜRK’E TAZİYE MESAJI

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda siyasi isim Twitter'dan taziye mesajı yayınladı.

Asiltürk, Koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

Asiltürk’ün vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekânı cennet olsun” dileğinde bulundu.

Saadet Partisi Başkanı Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı taziye mesajında, “Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekânı cennet, makamı ali olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun” dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu Telefonla Aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.” dileğinde bulundu.