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Siyez buğdayından cips ürettiler

Kastamonu'da kadınlar, "Hitit buğdayı" olarak bilinen ve asırlardır genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayından yapılmış tarhanadan cips üretmeye başladı.
Siyez buğdayından cips ürettiler

Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi üyelerinin siyez unundan üretilmiş tarhanadan yaptıkları cipsler ilgi görüyor.

Kastamonu'da çoğunluğunu ev hanımlarının oluşturduğu Sarı Konak Kadın Kooperatifince, "Hitit buğdayı" olarak bilinen ve asırlardır genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayının unundan yeni ürünler yapılıyor.

Daha önce siyez buğdayından ekmek, kurabiye, galeta, tarhana gibi ürünler yapan kadınlar bu kez de çocukların çok sevdiği cips ürettiler.

Tamamen doğal ürünlerden yapılan cipsler, internetten satışa sunuldu. Ürünler, kargoyla genellikle kooperatif marketleri ile bireysel olarak isteyen Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifi kurarken kadınların evlerinde yaptıkları ürünleri birlikte üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Ne yapabiliriz?" diye düşünürken siyezi baz alarak siyez ürünleri üzerinde yoğunlaştıklarını anlatan Tüfekci, "Kadınlar olarak bizim için avantajlı bir üründü siyez. Bunu nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken, kurabiyeler, galetalar, çeşitlendirmeler, gevrekler yaptık. Son olarak da siyez unundan üretilmiş tarhanadan cipsi yaptık." dedi.

Siyez buğdayının çok sağlıklı olduğunu vurgulayan Tüfekci, "Siyez genetiği değiştirilmemiş bir ürün. İçinde glüten oldukça az. Glüteninin az olması nedeniyle şeker hastaları için daha çok tavsiye ediliyor." diye konuştu.

"Hazırladığımız cipsi köy fırınında odun ateşinde pişiriyoruz"
Siyez tarhana cipsini, siyez tarhanası, siyez unu, zeytinyağı ve bazı doğal ürünlerden hazırladıklarını anlatan Tüfekci, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız cipsi köy fırınında odun ateşinde pişiriyoruz. Çocuklar için çok sağlıklı ve besleyici olması dolayısıyla çok güzel bir atıştırmalık. Güzel bir ürün ortaya çıkarmış olduk diye düşünüyorum."

Ürüne ilginin arttığını anlatan Tüfekci, şunları söyledi:

"Yiyenler tarafından oldukça beğenildi ve kabul gördü. Kovid döneminde ürün daha fazla kabul gördü. İl dışından da talepler gelmeye başladı. Türkiye'nin her iline kargo ile gönderiyoruz. Bunun dışında İstanbul gibi büyük şehirlere toplu halde gönderiyoruz."

Tüfekci, siyez buğdayından yeni ürünler yapmaya devam edeceklerini kaydetti. 

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