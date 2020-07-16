Skandal görüntülerle ilgili harekete geçildi! 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

Tunceli Valiliği, sosyal medyada 3 polis ve 1 imamın vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 polis memuru ile 1 imamın bir süre önce sosyal medya hesaplarında vatandaşları rencide edici görüntüleri paylaşmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 polis ve 1 imanın soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur."