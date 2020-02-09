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Skandal hakeme Yanal'dan tepki!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçında hakemlerin yönetimlerini eleştirdi.
Skandal hakeme Yanal'dan tepki!

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, Fenerbahçe'nin teknik patronu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"ELEKTRONİK ORTAMA RAĞMEN NEDEN BİR STANDART YOK"

Futbolun içinde kalmak istediklerinin altını çizen deneyimli hoca, ''Futbolun içinde kalmak ve futbolu konuşmak için çok çaba sarfediyoruz. Bugün çok mu iyi oynadık, hayır. Çok mu etkiliydik, hayır. Futbolun dışında şeyler de var. Tabii ki hakemler hata yapabilir. Biz de yapıyoruz. Elektronik ortamda bazı uygulamalar gerçekleştiriyoruz ama neden bir standart oluşturamıyoruz? Biz kime soracağız? Biz bunu nasıl anlamaya çalışacağız? Bir standart, bana uygulanıp diğerine uygulanmıyor ise ben bunu nasıl öğreneceğim? Yakında sosyal medyaya ya da televizyonlara pozisyonlar düşecektir. Sebeplerini nasıl açıklayacaklar, pardon mu diyecekler? Futbol dışında konuşmak bize yakışmıyor ama bunun sorumlusu çıksın konuşsun, konuşturulsun.'' dedi.

 

"EŞİTLİK, ADALET İSTİYORUZ"

Sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Yanal, ''Kabak tadı verdi artık. Taraftarlar takımının yenemediğine üzülecekler ama bir de bu üzüntü eklenecek. Fenerbahçe her şeyin üstesinden gelir. Sonuna kadar mücadelemizi bırakmayacağız. Bu ayarları düzeltecek olanlar bir an evvel düzeltmeliler. Eşitlik ve adalet istiyoruz. Bunu yapamayacak olanlar gitsin yapacaklar gelsin.Ayaklarınızı denk alın" diye konuştu.

 

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