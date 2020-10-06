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Skandal harita yayınlandı: Türkiye'nin topraklarını Ermenistan'a kattı

Fransız Belediye Başkanı Laurent Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.
Skandal harita yayınlandı: Türkiye'nin topraklarını Ermenistan'a kattı

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan toprakalrına saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor.

Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor.

Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerden dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNU BATI ERMENİSTAN OLARAK GÖSTERDİLER

Fransa'da Auvergne Rhones Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez de, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı.

Ancak Fransız Başkan'ın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita tepki çekti.

Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

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