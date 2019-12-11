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Skandal Nobel ödülüne Türkiye'den üst üste tepkiler: Tüm insani ve ahlaki değerlerin...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturyalı yazar Peter Handke'e Nobel edebiyat ödülü verilmesine ilişkin, "Bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş, Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.
Skandal Nobel ödülüne Türkiye'den üst üste tepkiler: Tüm insani ve ahlaki değerlerin...

AK Parti Sözcüsü Çelik, Nobel edebiyat ödülünün, savaş suçlusu Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığını ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'e verilmesine ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye, üstelik 'Dünya İnsan Hakları' gününde verilmiştir. Bu insanlık ve edebiyat dünyası açısından büyük talihsizliğin ötesine geçmiş bir skandaldır. Nobel Komitesi, Handke'ye verdiği ödül ile Saramago'nun bahsettiği 'Körlük' salgınına kapıldığını ortaya koymuştur. Zaten çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK DEĞERLERİNE VE BARIŞ İRADESİNE DARBE VURMUŞTUR'

Çelik, Bosna soykırımı acılarının henüz taze olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Handke'ye verilen ödül, Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanat çevrelerinde izdüşümlerinden birisi olmuş; insanlık değerlerine ve barış iradesine darbe vurmuştur. Srebrenitsa'da 8 binden fazla kardeşimizin katledilişinin acısı hala yüreklerimizi yakmaktadır. Bosnalı anneler, uzun zaman geçtikten sonra evlatlarını toprağa verebilmiştir. Bu vesileyle Srebrenitsa'da ve Bosna topraklarında soykırıma uğrayan tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, insanlığı bu acıya ve şehitlerin hatırasına saygı duymaya davet ediyoruz."

MSB'DEN 'NOBEL' AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin, "Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Nobel Edebiyat Ödülünün, savaş suçlusu Sırp lider Slobodan Miloseviç'e duyduğu hayranlığını ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine ilişkin, Twitter'dan açıklama yaptı. Bakanlık, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle, başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."

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