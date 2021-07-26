  • BIST 1.348,780
  • Altın 499,07
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0800
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Slovenya, Luka Doncic'in tarihi performansıyla Arjantin'i yendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde erkek basketbolunda Slovenya, Luka Doncic'in tarihi performansıyla Arjantin'i 118-100 yendi.
Slovenya, Luka Doncic'in tarihi performansıyla Arjantin'i yendi

Saitama Super Arena'da oynanan C Grubu'nun ilk maçına Slovenya'nın NBA yıldızı Luka Doncic damga vurdu. Doncic'in 48 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 49 verimlilik puanıyla oynadığı karşılaşmada Slovenya, Arjantin'i 118-100 mağlup etti.

Doncic, bu performansıyla olimpiyat tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci isim Ed Palubinskas'ı yakaladı. İlk olimpiyat deneyimini yaşayan 22 yaşındaki yıldız, rekora ise 8 sayı uzakta kaldı. Olimpiyat tarihinde bir maçta en fazla sayı atma başarısını1988 Seul'de Brezilyalı Oscar Shmidt, İspanya potasına 55 sayı göndererek yaşadı.

1976 Montreal'de de 48 sayılık bir performans gelmişti. Avustralyalı Ed Palubinskas, uzatmalara giden maçta Meksika'ya 48 sayı atmıştı. Son 33 yılın en iyi olimpiyat performansına imza atan Doncic, ikinci sırayı da Palubinskas'la paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Giresunspor, Joey Pelupessy’i kadrosuna kattı25 Temmuz 2021 Pazar 17:00
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde teniste ilk tur maçları yapıldı.25 Temmuz 2021 Pazar 15:06
  • Milli atıcı Ömer Akgün 10 metre havalı tüfek kategorisinde finale yükseldi25 Temmuz 2021 Pazar 09:01
  • Tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber çeyrek finale çıktı25 Temmuz 2021 Pazar 07:51
  • Aykut Kocaman: Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:22
  • Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-024 Temmuz 2021 Cumartesi 22:16
  • Milli golfçü Can Gürdenli 'European Young Masters'da bronz madalya kazandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:11
  • Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:02
  • Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:00
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal: 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti