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SMA hastası Kumsal bebeğe destek kermesi

Tokat'ta 'Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2' hastası 20 aylık Kumsal bebek için bağışçıların desteğiyle kermes düzenlendi. Kermesin tüm geliri ile yapılacak bağışlar, Kumsal’ın tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak. 
SMA hastası Kumsal bebeğe destek kermesi

Zile ilçesinde yaşayan Derya-Ali Sadıç çifti, SMA hastası olan kızları Kumsal'ı yaşatabilmek için mücadele veriyor. Kumsal bebeğin ABD'de 2,5 milyon dolarlık gen tedavisi olması için yardım kampanyası başlatan aileye gönüllüler de destek veriyor.

Kumsal bebeğin yardım kampanyasına katkı sağlamak amacıyla ilçedeki Kültür Konağı'nda kermes düzenledi. El işi ürünler ile yiyeceklerin satıldığı kermesten elde edilecek gelir ile yapılacak bağışlar, Kumsal için açılan hesaba yatırılacak.

Kumsal için tüm Türkiye’den destek beklediklerini ve şu ana kadar sadece 560 bin lira toplayabildiklerini söyleyen anne Derya Sadıç, "Kumsal SMA tip2 hastası ve şu an 20 aylık. Yüzde 95 oranında başarılı olan bir tedavi imkanımız var. Kumsal'ın hayalleri adında bir sayfa açıp, kampanya başlattık. Bağışçılarımız bize ürünler getirdi ve açtığımız kermeste ürünleri satıyoruz. Herkesten yardım bekliyorum. Kumsal’ın üç ay zamanı kaldı. Her geçen gün gözlerimin önünde eriyor, buna dayanamıyorum. Kumsal’ın yaşayabilmesi için bu tedavi olması geriyor. Tüm Türkiye’den destek bekliyorum" dedi. 

'KUMSAL'LAR ÖLMESİN'

Kumsal’ı yaşatmak için düzenlenen kermese 1 ay süreyle kapılarını açtıklarını belirten Kültür Konağı sorumlusu Fatoş Ünsal ise, "Kumsal bebeğimize sahip çıktık. Bir ay süreyle konağımızın kapılarını açtık ve destek amaçlı kermes düzenledik. Zileli vatandaşlar da sahip çıktı. Zile’de kampanyamızı güzel bir şekilde yürütüyoruz. Karıncanın ateşe su taşıma misali tek başına bir şey olmuyor. Herkesin destek olması lazım. Bu çocuğumuzu yaşatmak için tüm Türkiye’nin de destek olması gerekiyor. Hep birlikte çocuğumuza bir nefes olalım, kızımızı yaşatalım. Kumsal'lar ölmesin. Pandemi süreci olduğu için satışlarımızı 1 ay gibi süreye yaydık ve internet ortamından da ürünlerimizi Kumsal için satıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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