SMA'lı çocukların aileleri Ankara'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden gelen SMA’lı çocukların aileleri, seslerini duyurabilmek, gerekli olan ilacın getirilmesi ve tedavi için şart koşulan kriterlerin kaldırılması amacıyla Ankara’da bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası çocukların aileleri, seslerini duyurabilmek, gerekli olan zolgensma ilacının yurt dışından getirilmesi ve tedavi için şart koşulan kriterlerin kaldırılması için Ankara’da bir araya geldi.

AİLELER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde dün sabah saatlerinde toplanan aileler, SMA’lı çocukların resimlerinin bulunduğu “çocuklarımız ölmesin, ölmeden sesini duyun” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Sağlık Bakanlığı yetkililerine çağrı yapan SMA’lı çocukların aileleri, yardım çığlıklarının bir an önce duyulmasını istedi. Bazı aileler program sırasında gözyaşlarını tutamadı.

SGK YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Basın açıklaması yapan grup daha sonra Sağlık Bakanlığına yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Güvenlik güçleri ile aileler arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik dernek yöneticilerinin araya girmesiyle önlendi. Telefon trafiği sonrası Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) randevu alındı. SMA’lı aileleri temsil eden grup SGK yöneticileri ile görüşmeye gitti. Yapılan açıklamaların ardından aileler dağıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA