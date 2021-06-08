  • BIST 1.448
  • Altın 523,771
  • Dolar 8,6060
  • Euro 10,4817
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

SMA'lı çocukların aileleri Ankara'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden gelen SMA’lı çocukların aileleri, seslerini duyurabilmek, gerekli olan ilacın getirilmesi ve tedavi için şart koşulan kriterlerin kaldırılması amacıyla Ankara’da bir araya geldi.
SMA'lı çocukların aileleri Ankara'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden gelen SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası çocukların aileleri, seslerini duyurabilmek, gerekli olan zolgensma ilacının yurt dışından getirilmesi ve tedavi için şart koşulan kriterlerin kaldırılması için Ankara’da bir araya geldi. 

smali-cocuklarin-aileleri-ankarada-bulustu2.jpg

AİLELER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 
Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde dün sabah saatlerinde toplanan aileler, SMA’lı çocukların resimlerinin bulunduğu “çocuklarımız ölmesin, ölmeden sesini duyun” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Sağlık Bakanlığı yetkililerine çağrı yapan SMA’lı çocukların aileleri, yardım çığlıklarının bir an önce duyulmasını istedi.  Bazı aileler program sırasında gözyaşlarını tutamadı.  

smali-cocuklarin-aileleri-ankarada-bulustu3.jpg

SGK YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜLER
Basın açıklaması yapan grup daha sonra Sağlık Bakanlığına yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Güvenlik güçleri ile aileler arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik dernek yöneticilerinin araya girmesiyle önlendi. Telefon trafiği sonrası Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) randevu alındı. SMA’lı aileleri temsil eden grup SGK yöneticileri ile görüşmeye gitti. Yapılan açıklamaların ardından aileler dağıldı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye aşı haritası 8 Haziran 202108 Haziran 2021 Salı 09:25
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 8 Haziran 2021 - ASKİ08 Haziran 2021 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 8 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ08 Haziran 2021 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 8 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ08 Haziran 2021 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?08 Haziran 2021 Salı 09:00
  • Mobilya üreticilerinin ham madde sorunu çözüme kavuştu08 Haziran 2021 Salı 05:05
  • İşte Ecdat İşte Edep! Osman Gazi Hazretleri-208 Haziran 2021 Salı 04:02
  • Denizin 10 metre altında farkındalık pankartı08 Haziran 2021 Salı 03:03
  • Halkın Emperyalizme Karşı Dik Duruş!08 Haziran 2021 Salı 02:04
  • Kuraklık mağduru çiftçinin hasarı tespit edilecek08 Haziran 2021 Salı 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti