Snowden kimdir? Snowden nerede?

Amerika'da gizli Ulusal Güvenlik Dairesi belgelerini medyaya ifşa ederek filmlere konu olan Edward Snowden kimdir?

21 Haziran 1983 doğumlu olan Edward Joseph Snowden, Amerikalı bir bilgisayar uzmanıdır. Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA ’de ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi ( NSA ) çalışanıydı. Çalışanıydı diyoruz çünkü bütün olay burandan sonra başlıyor. Hatta öyle bir olay ki filmlere konu oldu.

Snowden kimdir?

Snowden, gizli NSA belgelerini medyaya ifşa ederek NSA tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, Beş Göz ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran NSA sızıntılarını başlatmıştır.

Snowden'in gizli belgeleri ifşa etmesi Pentagon evraklarını sızdıran Daniel Ellsberg tarafından ABD tarihindeki en önemli sızıntı olarak nitelendirilmiştir. 5 Haziran 2013'te başlayan bir süreç PRISM, XKeyscore ve Tempora gibi internet izleme programlarının yanında ABD ve Avrupa'nın telefon metadatalarının alıkonulmasını ortaya çıkardı.

Raporlar, Snowden'in NSA çalışanı Booz Allen Hamilton için çalışırken The Guardian ve The Washington Post'a sızdırdığı belgelere dayanmaktadır. Gazetelere yapılan siyasi baskılar sebebiyle Kasım 2013'e kadar The Guardian belgelerin yüzde biri kadarını ancak yayımlayabildi.

Snowden nerede?

Adil yargılanmayacağını düşünüp ülkeyi terk eden Snowden, başta Latin Amerika'ya kaçmayı düşünüyorken Julian Assange'ın tavsiyesiyle Rusya'ya gitti. Rusya’da havalimanında bir süre kaldıktan sonra Temmuz 2013'te 1 yıllık geçici siyasi sığınma hakkı aldı. Sürenin dolmasından sonra 1 Ağustos 2014'te 3 yıllık geçici oturum hakkı elde etti.

Bir tartışma konusu olarak Snowden çeşitli çevreler tarafından kahraman, ihbarcı, muhalif, hain ve vatansever olarak nitelendirildi. Snowden'e göre onu belgeleri sızdırmaya iten tek neden "halkı onlar adına ne yapıldığı ve onlara karşı neler yapıldığı konusunda bilgilendirmek" olduğunu ifade etmişti.

Ünlü yönetmen Oliver Stone ise bu sansasyonel olayı fırsat görerek, Snowden'ın yaşamı hakkında Snowden adlı filmi 2016 yılında yayımlamıştır.