  • BIST 1.094
  • Altın 468,408
  • Dolar 7,6280
  • Euro 8,9694
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Snowden kimdir? Snowden nerede?

Amerika'da gizli Ulusal Güvenlik Dairesi belgelerini medyaya ifşa ederek filmlere konu olan Edward Snowden kimdir?
Snowden kimdir? Snowden nerede?

21 Haziran 1983 doğumlu olan Edward Joseph Snowden, Amerikalı bir bilgisayar uzmanıdır. Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA’de ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanıydı. Çalışanıydı diyoruz çünkü bütün olay burandan sonra başlıyor. Hatta öyle bir olay ki filmlere konu oldu.

Snowden kimdir?

Snowden, gizli NSA belgelerini medyaya ifşa ederek NSA tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, Beş Göz ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran NSA sızıntılarını başlatmıştır.

snowden3-001.jpgSnowden'in gizli belgeleri ifşa etmesi Pentagon evraklarını sızdıran Daniel Ellsberg tarafından ABD tarihindeki en önemli sızıntı olarak nitelendirilmiştir. 5 Haziran 2013'te başlayan bir süreç PRISM, XKeyscore ve Tempora gibi internet izleme programlarının yanında ABD ve Avrupa'nın telefon metadatalarının alıkonulmasını ortaya çıkardı.

Raporlar, Snowden'in NSA çalışanı Booz Allen Hamilton için çalışırken The Guardian ve The Washington Post'a sızdırdığı belgelere dayanmaktadır. Gazetelere yapılan siyasi baskılar sebebiyle Kasım 2013'e kadar The Guardian belgelerin yüzde biri kadarını ancak yayımlayabildi.

Snowden nerede?

Adil yargılanmayacağını düşünüp ülkeyi terk eden Snowden, başta Latin Amerika'ya kaçmayı düşünüyorken Julian Assange'ın tavsiyesiyle Rusya'ya gitti. Rusya’da havalimanında bir süre kaldıktan sonra Temmuz 2013'te 1 yıllık geçici siyasi sığınma hakkı aldı. Sürenin dolmasından sonra 1 Ağustos 2014'te 3 yıllık geçici oturum hakkı elde etti.

Bir tartışma konusu olarak Snowden çeşitli çevreler tarafından kahraman, ihbarcı, muhalif, hain ve vatansever olarak nitelendirildi. Snowden'e göre onu belgeleri sızdırmaya iten tek neden "halkı onlar adına ne yapıldığı ve onlara karşı neler yapıldığı konusunda bilgilendirmek" olduğunu ifade etmişti.

Ünlü yönetmen Oliver Stone ise bu sansasyonel olayı fırsat görerek, Snowden'ın yaşamı hakkında Snowden adlı filmi 2016 yılında yayımlamıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Ağaoğlu kimdir? Adalet Ağaoğlu kaç yaşındaydı?14 Temmuz 2020 Salı 10:21
  • Mehmet Durakoğlu kimdir?19 Haziran 2020 Cuma 15:05
  • Serdar Savaş kimdir?17 Haziran 2020 Çarşamba 14:30
  • Ayhan Işık ne zaman öldü? Ayhan Işık kimdir?16 Haziran 2020 Salı 14:07
  • Sabri Orman kimdir?12 Haziran 2020 Cuma 11:00
  • Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik neden öldü?09 Haziran 2020 Salı 09:54
  • Muhammed Ali kimdir? Efsane boksör Muhammed Ali’nin hayatı…03 Haziran 2020 Çarşamba 11:15
  • Ahmet Tekdal kimdir?02 Haziran 2020 Salı 11:38
  • Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba’nın hayatı ve eserleri01 Haziran 2020 Pazartesi 10:45
  • İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir?31 Mayıs 2020 Pazar 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti