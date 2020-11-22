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Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, etkilenen oğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Şehitler Mahallesi 52/51 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Yaşar Ersan ve oğlu Erhan Ersan, soğuk hava nedeniyle yatmadan önce ısınmak için soba yaktı. Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı, baba ile oğlunu zehirledi. Durumu fark eden Yaşar Ersan, evden çıkarak yakında oturan akbarasındandan yardım istedi, ardından baygınlık geçindi. Yaşar Ersan'ı gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yaşar Ersan'ın öldüğünü belirledi.

Bu arada eve giden sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Erhan Ersan'ı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Erhan Ersan'ın hastanede tedavisi sürerken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşar Ersan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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