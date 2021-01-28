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Sobadan sızan zehirli gaz, yaşlı çifti hayattan kopardı

Niğde'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İdris Özcan (77) ile eşi Nefise Özcan (81), hayatını kaybetti.
Sobadan sızan zehirli gaz, yaşlı çifti hayattan kopardı

Olay, merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında meydana geldi. İdris ve Nefise Özcan çiftinden bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı çiftin evine giren ekipler, Özcan çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından çiftin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaşlı çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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