  • BIST 1.569
  • Altın 445,497
  • Dolar 7,3962
  • Euro 8,9568
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -7 °C
»

Sobaya benzin döktü, ağır yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Sobaya benzin döktü, ağır yaralandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Karayel sobayı tutuşturmak amacıyla içine benzin döktü. Soba bir anda parladı. Çıkan yangında Nuray Karayel, ağır yaralandı. Nuray Karayel, güçlükle evden çıkmayı başarırken içeride mahsur kalan oğlu Kerem Karayel, balkona çıktı. Kerem Karayel, zaman zaman yükselen alevlerden komşularının balkona attığı ıslak battaniye ile korunmaya çalıştı. Haber verilmesiyle kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, Kerem Karayel'i mahsur kaldığı balkondan kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. Nuray Karayel ve oğlu Kerem Karayel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastanelere kaldırıldı. Yangına müdahale ederken hafif yaralanan komşuları Ersan Ş. de hastanede tedavi altına alındı.

Vücudunda yanıklar oluşan Nuray Karayel’in yanık ünitesi olan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Oğlu Kerem Karayel'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor20 Ocak 2021 Çarşamba 10:01
  • Silivri'de TIR ile kamyonet çarpıştı19 Ocak 2021 Salı 23:06
  • Yangında iki atölye kül oldu19 Ocak 2021 Salı 23:05
  • Bursa'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu19 Ocak 2021 Salı 22:08
  • Van kent merkezinde 150 kişilik ekiple karla mücadele çalışması19 Ocak 2021 Salı 22:07
  • Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı19 Ocak 2021 Salı 21:10
  • Erciş'te yolda mahsur kalan iki hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı19 Ocak 2021 Salı 20:11
  • Milas'ta köpekler zehirlendi iddiası19 Ocak 2021 Salı 19:14
  • 650 yıllık İncil'i, alıcı kılığındaki jandarmaya 3 milyon dolara satmak istediler19 Ocak 2021 Salı 18:42
  • İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor19 Ocak 2021 Salı 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti