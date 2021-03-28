Sobaya benzin dökünce yanan Salih: Cehennemi yaşadım

Niğde'nin Bor ilçesinde, yer altı şebekesi çalışmasında görev alan Salih Özsoy (23), köz halindeki ateşi fark etmediği sobaya benzin dökünce alevler içinde kaldı.

Erzurumlu Ayşe ve Ahmet Özsoy çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Salih Özsoy, eniştesi ile Niğde'nin Bor ilçesinde elektrik yer altı şebekesinde çalışmaya gitti. Özsoy, hafta sonu tatili olan 6 Mart günü kaldığı müstakil evin sobasını yakıp duş almak istedi. Köz halindeki ateşi fark edemeyen Özsoy, benzin dökünce alevlerin içinde kaldı. Sobadan parlayan alevler önce Salih Özsoy'un üzerindekilere ardından çevredeki eşyalara sıçradı. Bir anda alevler içinde kalan Özsoy odadaki dumanın çıkması için camı açtı. Çıkmak için gittiği kapı açılmayınca diğer kapıya yöneldi. Hayatta kalmak için büyük mücadele veren Salih Özsoy, evden çıkmayı başardı. Yanan kıyafetlerine çıkaran Özsoy yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen ambulansa Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Özsoy burada yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 11 gün burada tedavi gören Özsoy, kendisine bakacak kimsesi olmadığı için Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi.

'HER TARAFI ÖNCE SİYAH BİR DUMAN SONRA ALEVLER KAPLADI'

Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisi devam eden Özsoy, yaşadığı o anları unutamadığını söyledi. Yaşamak için çok mücadele ettiğini ifade eden Özsoy, "Duş almak istedim ama hava biraz serindi. Eniştemle kaldığım evde kimse yoktu. Sobayı yakmak istedim. İçinde köz olduğunu bilmiyordum. Benzin közle temas edince bomba gibi patladı. Her tarafı önce siyah bir duman sonra alevler kapladı. Kurtulmak için çok mücadele verdim. Cehennemi yaşadım. Allah nasip edince o cehennemden çıktım. Yanan kıyafetlerimi hem çıkarıyor hem de bağırarak yardım istiyordum. Sonra komşuların çağırdı ambulansla hastaneye gittim. El, ayak ve vücudumun bazı yerlerinde yanıklar var. Tedavim biraz uzun sürecek ama hastanede çok iyi bakıyorlar ve doktorlarımızın da çabası ile kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum" diye konuştu.