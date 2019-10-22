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Soçi öncesi dolarda son durum

Türkiye ile ABD arasında Suriye'deki terör odaklarına yönelik yapılan mutabakatın ardından 5.90 seviyelerinden gevşeyen dolan 5.76'ya kadar gerilemişti. Soçi'deki zirve öncesi dolar yeniden hareketlendi ve 5.85 seviyesine yükseldi.
Soçi öncesi dolarda son durum

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 22 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ODAKTA

Suriye'deki PKK/PYD hedeflerine yönelik operasyonla birlikte 5.93 seviyelerine kadar yükselen dolar, mutabakatın ardından 5.76 seviyelerine kadar gerilemişti.

Haftaya 5.79 seviyelerinde başlayan dolar öğleden sonra yeniden tırmanışa geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki zirve öncesi Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarının ardından günü yatay geçiren dolarda piyasalar kapanmadan önce yine hareketlilik yaşandı.

Uzmanlar, dolar için 5.84 seviyesi uyarısında bulunuyor. Son iki haftayı 5.84 seviyesinin üstünde kapatan ve 5.93'lere kadar yükselen dolar, gelen haber akışlarıyla birlikte 5.84 seviyesini hızlı geçerek 5.76'lara kadar geriledi.. Akşam saatlerinden itibaren yeniden yükselen dolar bu kez 5.84 seviyesinde zorlansa da 5.85'i yeniden test etti.

DOLAR NE KADAR?

Saat 08:00 itibari ile dolar kuru 5,85 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk gününü yüzde 1.11 düşüşle 97 bin 324 puanda kapattı. Haftanın ilk gününe yüzde 0.11 artışla 98 bin 526 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 97 bin 171 puanı, en yüksek açılıştaki 98 bin 526 puanı gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.45, valörde son işlem yüzde 14.43 düzeyindeyken, bugün spot kapanış yüzde 14.47 olarak gerçekleşti.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü ise spot kapanışta bileşik getiri ortalamada yüzde 14.77, valörde son işlemde yüzde 14.29 düzeyindeyken, bugün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.26 oldu.

Türkiye'de piyasalar bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanında Hazine ihalelerini ve Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını izliyor.

Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla Merkez Bankası'nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısından indirim beklentisi de yeniden güç kazandı. Bankacılar, yeni gelişmelerin 200 bazpuanlık indirimi olanaklı kıldığına, bu gelişmenin de lirayı satış baskısı altında bıraktığına işaret ediyor.

Kapanışa yakın işlemlerde:

dolar en düşük 5.7811 lira ve en yüksek 5.8492 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,

euro en düşük 6.4522 lira ve en yüksek 6.5253 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4634 lira ve en yüksek 7.5998 lirayı gördükten sonra 7.59 – 7.60 lira aralığında hareket ediyordu.

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