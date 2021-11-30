Sof Kumaş Yeniden Ekonomiye Kazandırılacak

Sof kumaş Kızılcahamam Belediyesi himayesi ile yeniden ekonomiye kazandırılacak

Ankara tarihinin önemli değerlerinden biri olan ve sadece Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaş, Kızılcahamam Belediyesi himayesinde, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Kızılcahamam Belediyesi arasında imzalanan protokol ile başlatılan, Tezgahtan Hayata Sof Kumaş projesi kapsamında, Kızılcahamam, Ayaş, Çamlıdere ve Güdül ilçelerindeki hanımlar, dokuma tezgâhında tarihi kültürü yeniden canlandıracak.

Tarihi çok eskiye dayanan Ankara Sofu günümüzde maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir kumaş. Tarihi kaynaklara göre, Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan sof kumaşı, özellikle 16. ve 17. yüzyılda altın dönemini yaşadı. Ünü ülke sınırlarını aşan geleneksel kumaş, bu dönemlerde Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edildi. Özünde beyaz olan sof kumaş, doğallığı, güneş ışınlarını yansıtması nedeniyle yazın terletmeyen, kışın üşütmeyen yapısı, kolay buruşmaması ve dayanaklılık özellikleriyle Osmanlı padişahlarının da vazgeçilmezi haline geldi. Sof kumaşlardan dikilmiş içlik, entari, cübbe ve kaftanları kullanan Osmanlı padişahları arasında Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi isimler yer alıyor.

Bu önemli projeye imza atan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; ‘’Ankara sofunu Kızılcahamam’da belediyemiz himayesinde tekrar canlandırıyor oluşumuzun mutluluğu içerisindeyiz. Hem Halk Eğitim Merkezimize verdiğimiz destek ile hem de Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştireceğimiz proje ile hedefimiz 2 yıl içerisinde tarihi Ankara sofunu ülkemizde yaygınlaştırarak, Ankara tiftik keçisinin tüylerinden elde edilen ve büyük bir ustalıkla sof kumaşa dönüştürülen bu sürecin nesillerden nesillere aktarılmasıdır, diyerek sözlerine şöyle devam etti; “Hedefimiz Ankara’nın tarihinde önemli bir yeri olan ve yalnızca Ankara tiftik keçisinin tiftiğinden elde edilen ipliklere dokunabilen sof kumaşın ülkemize ve şehrimize yeniden kazandırmak”



Ankara Kalkınma Ajansı ve Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ile beraber yürüttükleri projeye de değinen Başkan Acar; “Proje kapsamımızda dört aylık bir eğitim süreci olacak. Bu eğitimleri tamamlayan vatandaşlarımıza sertifika vereceğiz. Sertifikaları alanlar, Kızılcahamam ve diğer üç ilçemizdeki halk eğitim merkezlerindeki kurslarda eğitim vermeye başlayacak, yeni kursiyerlere öğrendiklerini aktaracaklar. Başarılı olan kursiyerlerimizin evine dokuma tezgâhı ve ip vereceğiz. Bizim ilçemizin yanı sıra Güdül, Ayaş ve Çamlıdere’deki evlere ücretsiz olarak dokuma tezgâhları girmiş olacak. Ankara Sof Kumaşı hem milli kültür mirasımız hem de Ankara’nın özel bir değeri. İnşallah bu eşsiz ve değerli kumaşı hakettiği yere taşıyacağız’’ dedi.