  • BIST 99.359
  • Altın 277,372
  • Dolar 5,7008
  • Euro 6,3690
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 4 °C
SON DAKİKAEkim ayı enflasyon rakamları açıklandı
»

Şoför dehşeti

Beşiktaş’ta bir halk otobüsü, yolcuların beklediği durağa daldı.1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan şoför, bıçakla otobüsten inip kaçmaya başladı. Bir kişiyi bıçakla yaralayan sürücü daha sonra denize atladı.
Şoför dehşeti

27E Şirintepe-Kabataş seferini yapan halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş (33) dün saat 16.30’da iddiaya göre bir yolcuyla tartışmaya başladı. Otobüs, Barbaros Bulvarı yönünden gitmesi gerekirken, Ortaköy istikametine girdi. Hız kesmeyen otobüs, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Herkes ne olduğunu anlamamışken şoför Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inerek koşmaya başladı. Yolcular ve çevredekiler Karakuş’un peşinden koşarak kaçmasını engellemek istedi. Bu sırada Karakuş, kendisine engel olmak isteyenlerden birisini bıçakla kolundan yaraladı ve ardından Beşiktaş İskelesi’nden denize atladı.

KURTARILAMADI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1’i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2’si ağır 13 yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Yalçın Tahir Billur kurtarılamadı. Polis ise Beşiktaş İskelesi’nde simit atılarak denizden çıkarılan Necdet Karakuş’u gözaltına aldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Karakuş’un yapılan ilk incelemesinde “Taksirle yaralama” ve “Kasten yaralama” suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ALKOL ÇIKMADI

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,  şu ifadelere yer verildi: “Şahıs denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde 3’ü İran uyruklu, 2’si yaşı küçük olmak üzere toplam 13 şahıs
yaralanmıştır.”

İNSANLAR ETRAFA SAÇILDI

Olay anında durakta bulunan Halil Söylemez, dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: “Simitçiyim. Durağın yanındaydım. Bir anda otobüs hızla gelip durağa çarptı. İnsanlar etrafa saçıldı. Şoför şok halinde aşağıya indi. İnsanlar tepki gösterdi. Adam da uzaklaşmaya çalıştı. İnsanlar onu tutmaya çalışırken bıçağı çıkardı.”

İBB: SİSTEM İNCELENECEK

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi olay sonrası bir açıklama yaparak, Özel Halk Otobüsü sisteminin inceleneceğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.” 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 yaşındaki Eymen feci şekilde can verdi04 Kasım 2019 Pazartesi 09:20
  • Türkiye'den Roma'ya 227 otobüs gönderildi04 Kasım 2019 Pazartesi 09:18
  • 130 bin işçinin gözü bu zamda04 Kasım 2019 Pazartesi 09:16
  • Erdoğan'dan sürpriz ziyaret03 Kasım 2019 Pazar 23:01
  • Makas faciası03 Kasım 2019 Pazar 22:59
  • Eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdü03 Kasım 2019 Pazar 22:58
  • Ankara'da gökbilim merkezi'nde yangın çıktı03 Kasım 2019 Pazar 18:38
  • Saadet Partisi'nde İdris Naim Şahin'e yeni görev03 Kasım 2019 Pazar 18:37
  • Beşiktaş'ta halk otobüsü durağa daldı03 Kasım 2019 Pazar 18:35
  • Milli Savunma Bakanlığından ABD ve Fransa'ya tepki03 Kasım 2019 Pazar 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti