Şoför dehşeti

Beşiktaş’ta bir halk otobüsü, yolcuların beklediği durağa daldı.1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan şoför, bıçakla otobüsten inip kaçmaya başladı. Bir kişiyi bıçakla yaralayan sürücü daha sonra denize atladı.

27E Şirintepe-Kabataş seferini yapan halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş (33) dün saat 16.30’da iddiaya göre bir yolcuyla tartışmaya başladı. Otobüs, Barbaros Bulvarı yönünden gitmesi gerekirken, Ortaköy istikametine girdi. Hız kesmeyen otobüs, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Herkes ne olduğunu anlamamışken şoför Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inerek koşmaya başladı. Yolcular ve çevredekiler Karakuş’un peşinden koşarak kaçmasını engellemek istedi. Bu sırada Karakuş, kendisine engel olmak isteyenlerden birisini bıçakla kolundan yaraladı ve ardından Beşiktaş İskelesi’nden denize atladı.

KURTARILAMADI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1’i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2’si ağır 13 yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Yalçın Tahir Billur kurtarılamadı. Polis ise Beşiktaş İskelesi’nde simit atılarak denizden çıkarılan Necdet Karakuş’u gözaltına aldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Karakuş’un yapılan ilk incelemesinde “Taksirle yaralama” ve “Kasten yaralama” suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ALKOL ÇIKMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şahıs denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde 3’ü İran uyruklu, 2’si yaşı küçük olmak üzere toplam 13 şahıs

yaralanmıştır.”

İNSANLAR ETRAFA SAÇILDI

Olay anında durakta bulunan Halil Söylemez, dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: “Simitçiyim. Durağın yanındaydım. Bir anda otobüs hızla gelip durağa çarptı. İnsanlar etrafa saçıldı. Şoför şok halinde aşağıya indi. İnsanlar tepki gösterdi. Adam da uzaklaşmaya çalıştı. İnsanlar onu tutmaya çalışırken bıçağı çıkardı.”

İBB: SİSTEM İNCELENECEK

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi olay sonrası bir açıklama yaparak, Özel Halk Otobüsü sisteminin inceleneceğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.”