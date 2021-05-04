  • BIST 1.427
  • Altın 477,913
  • Dolar 8,3119
  • Euro 9,9772
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

'Şoför Sebahat', 10 yıldır direksiyon başında

Burdur'un ilk ve tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer (52) 10 yıldır meslektaşlarıyla direksiyon sallıyor.
'Şoför Sebahat', 10 yıldır direksiyon başında

Sebahat Sezer, eşi adli bir olay nedeniyle cezaevine girince 6 Mayıs 2011'de, onun taksisinin direksiyonuna geçerek Burdur'un ilk ve tek kadın taksi şoförü oldu. 1 çocuk ve 3 torun sahibi Sebahat Sezer, tam 10 yıldır Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla takside direksiyon sallıyor. 2016'da Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 'Yılın Şoförü' ödülüne layık gördüğü Sezer, 10 yılda ne trafik cezası yedi ne de kaza yaptı. Önümüzdeki günlerde direksiyonda 10'uncu yılını dolduracak olan Sezer, işini severek yaptığını söyledi.

'500 BİN KİLOMETRE YOL YAPMIŞIMDIR'

İlk başta yolcuların kendisini görünce şaşırdığını belirten Sebahat Sezer, "İşimi severek yapıyorum. Çalışmayı seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum. Allah sağlık verdikçe çalışmaya devam edeceğim. İlk başladığımda yolcular beni görünce şaşırıyorlardı. 'Kadın taksi şoförü gurur verdi, ilk defa kadın taksi şoförü görüyoruz' diyorlardı. Müşterilerim bana alıştı, ben müşterilerime alıştım. Kalıcı dostluklar edindim. 10 yılda yaklaşık 500 bin kilometre yol yapmışımdır. Şu anda kullandığım arabam üçüncü arabam" dedi.

'PANDEMİDE ZORLUK YAŞASAK DA ARA VERMEDİK'

Pandemi döneminde işlerinde durgunluk yaşadıklarını söyleyen Sezer, "Ara veren taksi durakları oldu ama biz Sağlık Taksi olarak pandemi döneminde ne kadar zorluklar yaşasak da ara vermeden çalışmaya devam ettik" diye konuştu.

10 YILDA HİÇ CEZA YEMEDİ

Sebahat Sezer, direksiyonda geçen 10 yılda herhangi bir trafik kazasına karışmadığını, aynı zamanda hiç trafik cezası yemediğini, 2016 yılında ise yılın şoförü seçildiğini ve kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.

Taksi şoförlüğüne yeni başlayan Yusuf Boztaş (18) ise, "Sebahat Abla işe başladığımda yardımcı oldu. Maşallah kendisi 10 yılı doldurmuş. Sebahat Abla ile çalışmak güzel" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tosya Kaymakamı Pişkin denetimlere katıldı uyarılarda bulundu03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:49
  • Tekirdağ’da seyir halindeki araç alev alev yandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:48
  • Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:52
  • İnci kefali göç hazırlığında03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:09
  • İkizdere'de taş ocağı karşıtları ağaçlarda nöbet tutuyor 02 Mayıs 2021 Pazar 11:24
  • Batman kıyafetiyle direksiyon başında02 Mayıs 2021 Pazar 10:27
  • Muş Ovası'nda lale güzelliği 02 Mayıs 2021 Pazar 09:30
  • 30 yıllık imam yaşadığı mahallenin 'gönül köprüsü' oldu01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:59
  • Akşam yemeğinden zehirlenen 40 işçi, hastaneye kaldırıldı30 Nisan 2021 Cuma 22:39
  • Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı30 Nisan 2021 Cuma 22:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti