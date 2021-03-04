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Şoförlere işaret dili eğitimi verildi

“3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü”nde başlayan online eğitimlerde toplam 3 bin 918 şoför ve güvenlik personeli işaret dilini öğrenecek.
Şoförlere işaret dili eğitimi verildi

EGO Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 2 bin 532, Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) 200 ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) ise 400 ulaşım personeli ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığında görev yapan 786 güvenlik personeli 5 ay boyunca işaret dili eğitimi alacak.

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Toplam 3 bin 918 sürücü ve güvenlik personeli, uzman eğitmenler eşliğinde online ortamda eğitimlere katılacak. Eğitim sonunda hazırlanan öğretici materyal ve afişler istasyonlar ve toplu taşıma araçlarına asılacak, videolar ise toplu taşıma araçları ekranlarında yayınlanacak.

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SÜRÜCÜLER İŞİTME DİLİ EĞİTİMİNDEN MEMNUN
Başkent’te toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler ve raylı sistemlerde çalışan güvenlik personeli eğitim sayesinde işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabileceklerini belirterek, eğitimi yararlı bulduklarını söylediler:  
-Mehmet Çenezbay (EGO 1. Bölge Müdürlüğü Hareket Şefi): “İşaret dili eğitimi sayesinde otobüs kullanan vatandaşları daha iyi anlayabileceğiz. Bazen işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Yolculara daha faydalı olabilmek için güzel bir eğitim programı oldu.”
-Caner Erdoğan (Sürücü): “İşaret dili eğitimi bizim işimiz açısından bize hem kolaylık sağlayacak hem de işitme engelli vatandaşları doğru yönlendirebilmek için çok yararı olacak.”
-Gökhan Dönmez (Sürücü): “Öncelikle böyle bir eğitimi düzenlediği için kurumumuza teşekkür ediyorum. Artık işaret diliyle işitme engelli yolcularla konuşabileceğiz. Eğitim aldığımız için daha donanımlı hissedeceğiz kendimizi. Eğitimlerin artarak devam etmesini istiyoruz.”
-Öner Koyuncu (Sürücü): “İşitme engelli vatandaşlara yardım amacıyla bu eğitimi alıyoruz. Bu eğitimler sayesinde artık vatandaşlarla daha rahat iletişim sağlayacağız.”

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