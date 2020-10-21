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Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek

Bakan Pakdemirli, "Sofrana Sahip Çık Kampanyası" için hazırlanan siteye girerek söz veren ve daha sonra kendisinin "#SofranaSahipÇık" etiketiyle Twitter'dan yaptığı paylaşıma adını etiketle birlikte yazanlar için 100 fidan dikileceğini bildirdi.
Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında "Söz Veriyorum" kampanyasının tanıtımını yaptı. 

Bu kampanyayla, gıdada yaşanan israfa dur demek amacıyla tıpkı Geleceğe Nefes kampanyasında olduğu gibi bir rekor denemesi yapılacak. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı tanıtımda "sofranasahipcik.com" web sitesine girilerek, gıdanın korunması ve sofraya sahip çıkılması için vatandaşlardan söz vermesi istendi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından da "sofranasahipcik.com" sitesi üzerinden kampanyaya katıldığına ilişkin bir video yayımladı. Pakdemirli, videoda şu değerlendirmede bulundu:

"Huzurlarınızda ilk sözü vermek ve yeni bir dünya rekoruna giden yolda kampanyamızı başlatmak istiyorum. Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime söz veriyorum."

Kampanyaya katılım butonuna basan Pakdemirli, "Ben sözümü verdim, şimdi sıra sizde. Sizler de telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan 'sofranasahipcik.com'a girip dünya rekorumuzun bir parçası olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, sosyal medya paylaşımında, "Sofranasahipcik.com adresine girip söz ver. Bu paylaşımın altına #SofranaSahipÇık etiketiyle birlikte adını yaz. Senin adına 100 fidan dikelim." bilgisine de yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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