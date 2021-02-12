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Sofya'daki Türk Mezarlığı restore edilecek

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Türk Mezarlığı'nın restore edilmesi için ortak girişimde bulunacak.
Sofya'daki Türk Mezarlığı restore edilecek

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Sofya'daki Orlandovtsi semtinde bulunan ve "42. Parsel" olarak bilinen Türk Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Mezarlığın durumunu ve yapılabilecek çalışmaları değerlendiren Sekizkök ve Hacı, Osmanlı padişahlarından V. Murad'ın 1930'da ölen kızı Fatma Sultan'ın yanı sıra Bulgaristan'ın önde gelen Müslüman din adamları, siyasetçileri, sanatçıları ve edebiyatçılarının da defnedildiği mezarlığın bakıma ve restorasyona ihtiyaç duyduğu noktasında mutabık kaldı.

AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Sekizkök, Sofya'da yeni bir Müslüman mezarlığı parseli açılması için belediye ile temasa geçeceklerini belirterek, Bulgaristan'daki Osmanlı ve Türk tarihine, kültürel mirasına büyük önem verdiğini kaydetti.

Sekizkök, "Mezarlıklar bizi geçmişimize bağlayan önemli kültür hazinelerimizdir. Aynı zamanda onların muhafazası, bakımı ve restorasyonu da çok önemlidir. Bulgaristan ile ilişkilerimizde bunu önemli bir iş birliği alanı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Sultan'ın mezarı başında dua eden Büyükelçi Sekizkök, Başmüftü Hacı ve beraberlerindeki heyet, burada defnedilmiş olan eski Sofya Müftüsü Hafız Bilal Efendi ile ülkedeki Türk politikacı, din adamı ve aydınların mezarlarını da ziyaret ederek dua etti.

Fatma Sultan ve Türk Mezarlığı
Osmanlı padişahlarından V. Murad'ın en küçük kızı olan Fatma Sultan, geçirdiği beyin kanaması neticesinde 1930 yılında Sofya'da hayatını kaybetti.

Osmanlı tarihi araştırmacısı Cengiz Yolcu, V. Murad'ın yaşamı ile ilgili kaleme aldığı eserinde, 1926'dan beri Sofya'da yaşayan Fatma Sultan'ın 23 Kasım 1930'da vefat ettiğini, cenazesine Sofya'da bulunan yerli ve misafir birçok Müslüman ve Hıristiyan'ın katıldığını ve Fatma Sultan'ın Sofya Mezarlığı'na defninin yapıldığını aktardı.

Sofya Merkez Mezarlığı'nda defnedilmiş binlerce kişiden biri olan Fatma Sultan'ın mezar taşı, zaman içinde belirgin ölçüde zarar gördü.

"42. Parsel" olarak da bilinen Sofya'daki Türk Mezarlığı'nın kapasitesi uzun süredir dolu olduğundan, başkentte vefat eden Müslümanlar, sınırlı kapasiteli diğer mezarlıklarda toprağa veriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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