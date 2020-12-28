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Soğuk Başkent günlerinde sıcak ikram

Altındağ Belediyesi, soğuk Başkent günlerinde kentin çeşitli noktalarında nöbet tutan polislere çorba ikramında bulunmaya başladı. Polisler için her akşam ve her sabah nöbet noktalarına çorba götürülüyor.
Soğuk Başkent günlerinde sıcak ikram

Altındağ Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güveni için çeşitli noktalarda nöbeti tutan polis ekiplerine sıcak çorba ikram ediyor. Uygulama noktaları ve ilçe merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen Altındağ Belediyesi ekipleri, ikramda bulunuyor. Altındağ Belediyesi’nin kendilerini düşünmesinden ve yaptığı sıcak jestten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden polis ekipleri, Altındağ Belediyesi ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletti.

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HER AKŞAM VE HER SABAH
Koronavirüsü yenmek ve halk sağlığını korumak için polis ekiplerinin canla başla mücadele ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, “İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınan tedbir kararlarının hayata geçirilip geçirilmediği konusunda, denetimler çok önemli… Polis ekiplerimiz de pandemi sürecinin en başından beri 24 saat görev başında… Halk sağlığını korumak için bu soğuk havada, gecenin ayazında nöbet tutuyorlar. Biz de biraz olsun onlara yardımcı olabilmek için çorba ikramı yaptık. İçleri ısınsın istedik. Kısıtlama süresince nöbette olan tüm ekiplerimize çorba ulaştırmaya da devam edeceğiz” dedi. Başkan Balcı ayrıca, “Emniyet güçlerimiz gerçekten zor şartlarda görev yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, Allah güç kuvvet versin inşallah…” ifadelerini kullandı. 

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