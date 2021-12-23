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Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı

Soğuk havanın etkisini göstermesiyle Sultangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşlara salep dağıttı.
Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara salep dağıtıldı

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından bu sabah İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Etkisini gösteren soğuk havaya karşılık belediye ekipleri de harekete geçti. Sultangazi Belediyesi’nin Sultan Çiftliği Merkez Camii’nin yanında bulunan ‘İkram Çeşmesi’nden bu kez soğukta üşüyenler için salep aktı. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve ekipler soğukta üşüyen vatandaşlara ve okuldan çıkan çocuklara salep dağıttı. Dağıtıma, ünlü radyocu Hopdedik Ayhan da eşlik etti. Vatandaşlar, çeşmenin önünde salep almak için kuyruğa girdi.


 

VATANDAŞIMIZIN İÇİ ISINSIN İSTEDİK


 

İkram Çeşmesi’nin Av. Abdurrahman Dursun’un talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Nurcan Öztürkmen, “Biz burada çorba da dağıtıyoruz, yazın sıcaklarında ise limonata dağıtıyoruz. Bugün hava soğuk, İstanbul’a güzel bir kar yağdı. Vatandaşımızın içi ısınsın diye salep dağıtalım dedik. Bu anlamda mutluyuz. Onlar da bu durumdan çok mutlular. Çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Vatandaşımızın soğukta, sıcakta hep yanındayız. Bu dağıtımımız devam edecek” diye konuştu.


 

SOĞUK HAVADA EN GÜZEL ŞEY SALEP


 

Çeşmenin önünden geçerken uğradığını belirten Hopdedik Ayhan ise “Soğuk havada en güzel şey saleptir bence. Salebi sevmeyen olmadığını düşünüyorum. Okuldan çıkan çocuklar da var. Çocuklara sağlıklı beslensinler diyoruz. Gazlı içecek, meyve sularının yerine salep kışın daha güzel. Üzerine tarçın attığınızda daha da güzel” ifadelerini kullandı.


 

VATANDAŞ MEMNUN KALDI; İÇİMİZ ISINDI


 

Çeşmeden salep alan Süleyman Vural, “Salep çok güzel, Allah tekrarını nasip etsin. Soğukta çok iyi geldi” dedi.


 

Uygulamayı çok iyi bulduğunu söyleyen Ayşe Şakir, “Başkanımız bizi düşünmüş. Sıcacık, içiyoruz. Bugün çocuk dondu, çocuğa çok iyi geldi” diye konuştu.


 

8 yaşındaki Firdevs Şakir, “Salebi çok beğendim. Salebi seviyorum, çok üşümüştüm, iyi geldi” dedi.


 

Halenur Mutlu da, “Böyle bir ikram için teşekkür ediyorum, iyi oldu. İçimiz ısındı, çok memnun kaldık” diye konuştu.


 

Sağlık çalışanı Orhan Özdemir de “Soğuk bir günde bu salep ilaç gibi geldi. Abdurrahman Başkan’a teşekkür ediyorum” dedi.


 

7 yaşındaki Murat Celep de “Salep çok güzel, dışarıda biraz üşümüştüm. Bana çok iyi geldi” ifadelerini kullandı.

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