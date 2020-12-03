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Soğuk havalarda sıcacık yardım

Kahramankazan Belediyesi, kış soğuklarını iyiden iyiye hissetmeye başladığımız bu günlerde, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımlarını sürdürüyor. 
Soğuk havalarda sıcacık yardım

Belediye ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlara kömür torbalarını dağıtırken, Belediye Başkanı Serhat Oğuz yardımların kış boyunca süreceğini söyledi.

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Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, soğuk kış günlerinde de anlamlı yardımlarını sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, kendilerine kömür yardımında bulunuyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ekipler, kömür dağıtımını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, yardım dağıtımlarını Koronavirüsle mücadele tedbirlerine büyük hassasiyet göstererek gerçekleştiriyor. Kömür yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, 0537 040 67 59 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabilecek.

Hiçbir çocuğumuz üşümesin
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da 55 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. İlçelerindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin her zaman yanında olduklarınız anlatan Oğuz, “Bu ailelerimize yönelik gerekli yardımları tüm yıl boyunca yapıyoruz. Soğukların kendini iyice hissettirmeye başlamasıyla birlikte kömür yardımı yapmaya da başladık. Hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümesin diye bu yardımlarımızı yapıyoruz. Kömür yardımlarımızı kış ayı boyunca düzenli olarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.  

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