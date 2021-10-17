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Soğuk havaların aranan lezzeti bozada üretim sezon açıldı

Bazı tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan, besleyici özelliğe sahip ve kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan bozada üretim sezonu başladı.
Soğuk havaların aranan lezzeti bozada üretim sezon açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bir asırdır boza üreten ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Abdullah Mercan, 1917 yılında Yugoslavya'dan göç eden büyük dedesinin üretimi başlatarak 1923'te resmileştirdiğini söyledi.

Kendilerinin de bu işi çocuklarına devredeceklerini aktaran Mercan, şöyle konuştu:

"Havaların soğumasıyla boza sezonunu başlattık. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği bozanın çok çeşitli faydaları vardır. Boza fermente olduğundan çok sayıda faydalı bakteri üretiyor. Kemik yapısını güçlendirir, emziren annelerde sütü artırır, zihin açıklığı sağlar. Boza zengin karbonhidrat ve B12 vitamini bakımından çok yararlıdır. Boza ekşidiğinde bazı tüketiciler bozulduğunu zannederek içmezler ama aslında ekşi boza bağırsak hareketlerini daha çok hızlandırır ve içenlerin soğuk algınlığına yakalanmalarının önüne geçer. Denemelerini tavsiye ederim."

Mercan, bozanın, ilçenin coğrafi tescilli ürünü "Bilecik Pazaryeri helvası" ile tüketildiğinde tadına doyum olmadığını vurguladı.

Ürünlerini İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ile gönderdiklerini ifade eden Mercan, bozada buğday kullanmadıklarını, glüten içermediğinden çölyak hastalarından da talepler geldiğini anlattı.

Tüketicilerden Betül Er de bozanın şifa ve enerji kaynağı bir içecek olduğunu belirterek, "Bozayı yanında helva ve leblebiyle düzenli olarak tüketiyoruz. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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