Soğuksu Milli Parkı içerisinde çalışmalar başladı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında yurt gezisi sırasında Kızılcahamam’ı ziyaret ettiği ve şu an Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı içerisinde kalan Atatürk Çamı alanında çalışmalar başlıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok güzel ve anlamlı bir müjdem var diyerek duyurdu.

Başkan Acar, “Değerli hemşehrilerim sizlere çok güzel ve anlamlı bir müjdem var.

Yaklaşık 10 yıl önce Soğuksu Milli Parkımız içinde beton yığını haline getirilen Atatürk Çamı mevkiini, Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkarak, bu alanı atıl halden kurtarıp, halkımızın kullanımına sunacağız dedi.

Acar; Bugün Kaymakamımız Sn. Can Aksoy, Milli Park ve Belediyemizin teknik ekibi ile birlikte alanda incelemelerde bulunduk. Proje çalışmalarına derhal başlayacağımız mevkiimizde, Atatürk’ün sevdiği türküler eşliğine halkımız hatıra fotoğraflarını çektirecek, çaylarını, kahvelerini içecek, Milli Parkımızın saklı köşesinde dinlenme imkanı bulacaklar.



Projelerimiz ile cennet ilçemizi ihya ederken, geçmişte yapılan ve ilçemize yük olan atıl alanlarda yaşanan sıkıntıları da çözeceğiz dedi.

Kaymakam Aksoy ise yaptığı açıklamada; Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün 1934 yılında yurt gezisi sırasında ziyaret ettiği ve şuan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkımız içerisinde kalan Atatürk Çamı alanının, uzun süren tadilat işlerini hızla bitirip sürekli ziyarete açık hale getirilmesi kararı alınmıştı. Kızılcahamam Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar ve teknik ekip arkadaşlarımız ile alanı yerinde inceledik. İlçemiz ve Milli Parkımız için önemli bir lokasyon olan alanın hızla sürekli ziyarete açılabilmesi için yapılacak gerekli çalışmaların planlamasını yaptık. Çalışmalara başlıyoruz” dedi.