  • BIST 1.092
  • Altın 474,295
  • Dolar 7,3590
  • Euro 8,7826
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Sohbete eski başkan konuk oldu

Mamak Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında on beş günde bir online olarak gerçekleştirdiği Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu İslam Düşünce Enstitüsü Kurucusu, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez oldu. 
Sohbete eski başkan konuk oldu

Mamak Belediyesi’nin ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda asli işlerinin bilgi üretmek ve bilginin peşinde olmak olduğunu kaydeden Prof. Dr Mehmet Görmez, “Hep ilim peşinde olmayı istedim. Asli işimiz bilgi üretmek, bilgi peşinde koşmak. Her gün bir şey öğrenmek” dedi. İzleyicilerle tecrübelerini, tespitlerini, tavsiyelerini paylaşan Görmez, Hz. Peygamberin ilim tahsili konusundaki Hadisi şeriflerini ve Kuran'da geçen ayeti kerimeleri paylaşarak eğitimin ve bilimin önemine değindi. 

foto-(1)-014.jpg

Online etkinliğe devam
Kur’an-ı Kerim’in insanlara en iyi öğrettiği şeyin insanın yaratılış hikâyesi olduğunu anlatan Görmez, insanın yaratılış meselesini öğrenebileceği son kitabın Kur’an-ı Kerim olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Görmez’in ilahiyatçılığı sadece bir meslek olarak görmeyip kimliğinin ve davranış biçiminin bir parçası haline getirmiş bir hoca olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Görmez’e katılımları ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Sosyal medyadan bu etkinliklerin paylaşımının, hayat normale dönünceye kadar devam edeceğini ve Mamaklıları kültür ve sanat etkinliklerinden uzak bırakmayacaklarını kaydeden Köse, "İnanıyorum ki, en kısa zamanda bugünleri de atlatacak, yine eski güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağız" dedi.

foto-(2)-023.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaz konserleri devam ediyor18 Ağustos 2020 Salı 05:55
  • Pursaklar’da Her Alanda Etkili Dezenfekte18 Ağustos 2020 Salı 05:32
  • Fesleğenlerle sineksiz bir Keçiören18 Ağustos 2020 Salı 05:05
  • Eltilerin Savaşı Özel Gösterimine Yoğun İlgi18 Ağustos 2020 Salı 04:34
  • Üreticiden halka doğal ürünler bu pazarlarda18 Ağustos 2020 Salı 03:36
  • Ankaralının en çok tükettiği yiyecekler belli oldu18 Ağustos 2020 Salı 02:32
  • Aktaş'ta dönüşüm yakında başlıyor18 Ağustos 2020 Salı 01:31
  • Keçiören Belediyesi'nden okullara boya yardımı17 Ağustos 2020 Pazartesi 04:34
  • Çiftçilerin hayali gerçek oldu17 Ağustos 2020 Pazartesi 04:04
  • Hoş geldin hediyesi 17 Ağustos 2020 Pazartesi 03:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti