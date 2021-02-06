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Sokağa çıkma kısıtlamaları karavan kampına ilgiyi arttırdı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde sıkılan vatandaşların adresi oldu.
Sokağa çıkma kısıtlamaları karavan kampına ilgiyi arttırdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar gereğince ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar, karavanları ile yola koyuldu. Hem İstanbul’a yakın olması hem de eşsiz doğası ve seyrine doyumsuz manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Poyrazlar Gölü, karavanı olanlar tarafından ilgi gördü.

'DOĞA İLE İÇİÇE OLMAK KEYİFLİ'

56 saatlik sürecek kısıtlamayı ailesiyle birlikte kamp alanında geçirecek olan Mehmet Ali Batu, "Bu hobi gün geçtikçe değer kazanmaya başladı. İnsanlar artık daha fazla doğada ve kendine özel alanlarda vakit geçiriyorlar. Kamp alanında hiç kimsenin müdahale etmediği, kendi özel eşyalarımızla kalabileceğimiz bir yerdeyiz. Tercih etme nedenimiz bu zaten. Buradaki tek sıkıntımız pazartesi günü işe gideceğiz. Fakat geri dönemiyoruz. Bu yüzden pazartesi günü için izin kullandık. Pazartesiyi de tatilimize ekliyoruz. Çok keyifli bir hobi, eşimle evlendiğimizden beri kamp yapıyoruz. Şimdi kızımız olduğu için karavan edindik. Daha önceden çadır ile kamp yapıyorduk. Doğa ile iç içe olmak çok keyifli. Daha özel ve kendine ait eşyalarla bir yerlerde olmak, insanların bu dönemde daha çok tercih ettiği bir durum haline geldi. Bu turizme olan ilginin armasında pandeminin büyük etkisi oldu” diye konuştu.

'İSTANBUL'A YAKIN OLMASI NEDENİYLE TERCİH ETTİK'

Uzun yıllardır karavanı ile kamp yaptığını söyleyen Alp Yalçıner, "Pandemi döneminde karavana olan ihtiyaç daha da arttı. Özellikle otellerdeki kısıtlamalar ve kalabalık noktalardan kaçma düşüncesi karavan tercihimizdeki en önemli etkenlerden birisi oldu. Bu tip alanlarda hem doğa ile iç içe olmak hem de karavanda evimizin konforunda yaşayabilmek karavan tercihimizdeki diğer etken. Türkiye’de kamp noktalarının artması gerektiğini düşünüyorum. Karavanımız olduğu için bu durumu daha sıkı takip ediyoruz. Bundan 2 yıl öncesine göre çok artış var sayılarda. Biz bunu gittiğimiz yerlerde de görüyoruz. O yüzden böyle yerlere çok ihtiyaç var. Poyrazlar Gölü gibi eşsiz doğa ve manzaranın içerisinde böyle bir karavan kamp alanının kurulmuş olmasından çok mutluyum. İstanbul yakın olması burayı tercih etmemizdeki en önemli sebeplerden birisi. Bir de bu durum doğa ile birleştiğinde ve sokağa çıkma kısıtlamasının da eklenmesi ile vaktimizi burada geçiriyor olmamız çok güzel bir şey. Burada olmaktan mutluyuz. Karavan hayatı güzel bir hayat” ifadelerini kullandı.

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