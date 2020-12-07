  • BIST 1.330
  • Altın 468,973
  • Dolar 7,8085
  • Euro 9,4791
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Sokağa çıkma kısıtlaması fırsatı temizliğe çevrildi

Keçiören Belediyesi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki sokak, kaldırım, işyeri önleri ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı. 
Sokağa çıkma kısıtlaması fırsatı temizliğe çevrildi

HEM DEZENFEKTE HEM TEMİZLİK
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadelemizi her bir mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek şehrimizi hem temizledik hem de dezenfekte ettik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yaptığımız bu çalışmalarımız salgın bitene kadar 51 mahallemizde aralıksız devam edecek” dedi.  

dji_0232.jpg

50 KİŞİLİK EKİP KURULDU
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların sağlığı için köşe bucak temizlik yaptı. Belediye tarafından kurulan 50 kişilik personel ile birlikte 3 adet yol süpürme aracı sokakların daha sağlıklı ve temiz olması amacıyla sokakları, kaldırımları, işyeri önlerini ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı. Ekipler, sokakların insansız olması dolayısıyla rahat ve detaylı bir çalışmadı yürüttü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birinci etap tamam08 Aralık 2020 Salı 04:33
  • İkinci sayısı dijital ortamda08 Aralık 2020 Salı 03:31
  • Tarihi konak hayata dönüyor08 Aralık 2020 Salı 02:30
  • Yasaklama kararına yufkacılardan tepki08 Aralık 2020 Salı 01:39
  • 1900 kişi başvurdu07 Aralık 2020 Pazartesi 06:01
  • Muhtarlara dezenfektan dağıtıldı07 Aralık 2020 Pazartesi 06:00
  • Büyükşehir’den “Mor Haritam”07 Aralık 2020 Pazartesi 05:30
  • Ekolojik köy büyüyor07 Aralık 2020 Pazartesi 04:35
  • Nallıhan’da lavanta üretimi07 Aralık 2020 Pazartesi 03:31
  • KazanBelNet’le internetsiz nokta kalmayacak 07 Aralık 2020 Pazartesi 02:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti