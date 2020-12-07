Sokağa çıkma kısıtlaması fırsatı temizliğe çevrildi

Keçiören Belediyesi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki sokak, kaldırım, işyeri önleri ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı.

HEM DEZENFEKTE HEM TEMİZLİK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadelemizi her bir mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek şehrimizi hem temizledik hem de dezenfekte ettik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yaptığımız bu çalışmalarımız salgın bitene kadar 51 mahallemizde aralıksız devam edecek” dedi.

50 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların sağlığı için köşe bucak temizlik yaptı. Belediye tarafından kurulan 50 kişilik personel ile birlikte 3 adet yol süpürme aracı sokakların daha sağlıklı ve temiz olması amacıyla sokakları, kaldırımları, işyeri önlerini ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı. Ekipler, sokakların insansız olması dolayısıyla rahat ve detaylı bir çalışmadı yürüttü.